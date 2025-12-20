COAHUILA DA LA BIENVENIDA A MILES DE PAISANOS CON UN OPERATIVO ESPECIAL DE SEGURIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO

Saltillo, Coahuila de Zaragoza.— Las principales carreteras del estado registran el ingreso de miles de mexicanas y mexicanos que regresan de Estados Unidos para celebrar la temporada navideña con sus familias, como parte del operativo “Bienvenido Paisano 2025”, una estrategia integral orientada a garantizar un retorno seguro, ordenado e informado durante la temporada invernal.

Se prevé que más de 3 mil vehículos y más de 12 mil paisanos ingresen al país por rutas clave en Coahuila, bajo un esquema de coordinación interinstitucional que prioriza la seguridad y la fluidez del tránsito.

Aproximadamente a las 7:00 horas del miércoles 17 de diciembre comenzaron a registrarse los primeros vehículos en la caseta Carbonera, reflejando un flujo constante y organizado.

Por instrucciones del Gobernador Manolo Jiménez Salinas, se implementó un operativo especial para acompañar a los connacionales durante la temporada decembrina.

La estrategia contempla la instalación de módulos de atención en puntos estratégicos, así como la coordinación entre el Gobierno del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, Aduanas, el Instituto Nacional de Migración, el Centro Nacional de Inteligencia, Banjército y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en conjunto con los municipios de Piedras Negras, Allende, Acuña, Nava, Saltillo y Arteaga.

Gracias a las condiciones de seguridad y estabilidad que prevalecen en Coahuila, resultado del trabajo conjunto de los tres órdenes de gobierno, se espera que este año el flujo de viajeros supere las cifras de temporadas anteriores, en un contexto de creciente movilidad internacional y turismo interno.

El operativo tiene como objetivo garantizar un desplazamiento humano, ordenado y protegido, prevenir posibles abusos o accidentes, y brindar orientación y apoyo a los viajeros, incluyendo facilidades para la importación temporal de vehículos, mediante la presencia permanente de personal en los principales puentes internacionales y zonas de internación vehicular.

El operativo “Bienvenido Paisano 2025” se mantendrá activo hasta el 8 de enero de 2025, reforzando el compromiso del Gobierno del Estado de asegurar un tránsito ordenado durante las festividades decembrinas y contribuir tanto a la seguridad como al impulso de la economía local.

La asistencia y la seguridad durante el regreso de los migrantes son una prioridad para el Gobernador Manolo Jiménez Salinas, con el propósito de fortalecer la integración familiar y salvaguardar la integridad de quienes cruzan nuestras fronteras en fechas significativas.

El Gobierno de Coahuila reafirma su compromiso con la seguridad, el bienestar y el trato digno de todas las personas que transitan por el estado durante esta temporada.