Teniendo como fuente de información los reportes estatales de control y previsión del COVID-19 en Coahuila. Solo 1 caso positivo se contabilizó en el día de ayer en el estado. Una señora de 46 años del municipio de Monclova. Este es el mejor dato en 24 horas desde el 26 de marzo en el que no se contabilizó ningún aumento.

Con esto, Coahuila llega a los 257 casos confirmados y 23 decesos.

Estos son los reportes que las autoridades enviaron en el día de ayer, confirmando un solo positivo en 24 horas.

REPORTE COAHUILA DEL PLAN ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL COVID-19

Actualización de las 12:00 horas.

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 19 de Abril del 2020.- Con motivo de mantener a

la población informada de los principales avances del Plan Estatal de Prevención y

Control COVID-19, la Secretaría de Salud de Coahuila (SS) informa:

1.- Al momento se registra 1 caso nuevo de COVID – 19 en la entidad.

Corresponde a una mujer de 46 años originaria del municipio de Monclova.

2.- Al corte, se contabilizan en Coahuila EN TOTAL 257 casos – incluidos 23

decesos – distribuidos de la siguiente manera:

CASOS:

138 Monclova

32 Saltillo

25 Torreón

17 Piedras Negras

11 Frontera

9 Matamoros

4 en Acuña

4 Castaños

4 en San Juan de Sabinas

2 en Sacramento

2 Ramos Arizpe

2 Cuatro Ciénegas

2 San Buenaventura

1 Nadadores

1 Sabinas

1 Francisco I. Madero

1 San Pedro

1 Escobedo

HOSPITALIZADOS:

Monclova 5 confirmados y 26 sospechosos

5 Torreón

1 Saltillo

ALTAS:

46 Monclova

10 Saltillo

11 Torreón

1 Piedras Negras

DECESOS:

15 Monclova

2 Matamoros

2 Acuña

1 Sacramento

1 San Juan de Sabinas

1 Torreón

1 Saltillo

3.- El Gobierno de Coahuila recuerda a las familias la importancia de resguardarse

en casa.

NO SALIR, solo si es estrictamente necesario.

4.- Se exhorta a aquellos (as) ciudadanos (as) que – por situaciones de extrema

urgencia o de carácter laboral – tengan que salir a la calle USAR CUBREBOCAS.

5.- Si presentas algún malestar respiratorio acude a la unidad de salud más

cercana, o bien marca al 911.

Daremos seguimiento a tu reporte.

La información es totalmente CONFIDENCIAL.

