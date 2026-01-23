COAHUILA ABRE CONVOCATORIA  PARA ESTÍMULOS A PROYECTOS DE CULTURA COMUNITARIA

El Programa de Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias (PACMyC 2026) estará abierto hasta el 29 de abril

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 22 de enero de 2026.– La Secretaría de Cultura del Estado de Coahuila informa que ya se encuentra abierta la convocatoria del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMyC) 2026, impulsada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad (UCUVI. Esta nueva etapa del programa tiene como objetivo fortalecer, desarrollar y salvaguardar la diversidad cultural de los pueblos indígenas, afromexicanos y comunidades populares del país, incluidas las del estado de Coahuila.

En esta edición, el PACMyC presenta importantes mejoras para facilitar el acceso a los apoyos, como la simplificación de requisitos, la posibilidad de realizar el registro de manera digital y el incremento en los montos de apoyo, que pueden alcanzar hasta 150 mil pesos por proyecto. Las propuestas deberán inscribirse en ámbitos como arte popular y procesos artesanales; culturas alimentarias y cocinas tradicionales; danzas, artes escénicas y fiestas rituales; cultura musical; lenguas indígenas y oralidad; medicinas tradicionales y conocimientos etnobotánicos; saberes del manejo del medio natural, memoria histórica y otras expresiones de las culturas vivas.

Las personas interesadas en Coahuila podrán registrar sus proyectos de manera virtual, a través del portal pacmyc.cultura.gob.mx, o de forma presencial en las oficinas de la Secretaría de Cultura del Estado (Dirección de Desarrollo Cultural), ubicadas en la Casa del Artesano en calle Hidalgo s/n Zona Centro, Saltillo, Coahuila, donde además se ofrecerá asesoría y orientación gratuita para el diseño y registro de los proyectos. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 29 de abril de 2026 a las 15:00 horas, tiempo del centro del país.

Al respecto, la secretaria de Cultura de Coahuila, Esther Quintana Salinas, señaló: “El PACMyC es una herramienta fundamental para reconocer y fortalecer el trabajo cultural que nace en las comunidades. En Coahuila creemos en una cultura viva, participativa y con profundo arraigo social; por ello, invitamos a las y los portadores de nuestras tradiciones a participar en esta convocatoria que valora y dignifica su labor”. Asimismo, la funcionaria agradeció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, “por su compromiso permanente con el desarrollo cultural del estado y por impulsar políticas públicas que acercan los apoyos federales a las comunidades coahuilenses”.

La Secretaría de Cultura recuerda que todos los trámites y asesorías del PACMyC son completamente gratuitos. Para mayores informes pueden llamar al 844 4819944

Para más información, consulta las bases en https://coahuilacultura.gob.mx/convocatorias/pacmyc2026 y sigue las redes sociales de Cultura Coahuila:

Facebook: Secretaría de Cultura de Coahuila

X: @CulturaCoahuila

Instagram: @culturacoahuila