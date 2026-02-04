Chocan en el centro de Múzquiz

Daños materiales fue el saldo de un accidente registrado en el cruce de las calles Lucio Blanco con Juárez en plena zona centro de Melchor Múzquiz.

El incidente vial fue protagonizado por un camión revolvedora de concretos premezclados y una camioneta Jeep con placas del Estado de Texas.

En el percance vial no hubo personas lesionadas, y hasta el sitio se trasladaron elementos de Guardia Civil a fin de tomar conocimiento, y dar vialidad, hasta el arribo de Seguridad Pública.