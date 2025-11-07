Chano Díaz recibe 2 mil árboles del Gobierno del Estado para un Sabinas más verde

Melchor Múzquiz, Coahuila. – El alcalde José “Chano” Díaz Iribarren participó en la entrega de 2 mil árboles destinados a Sabinas, realizada por el Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, encabezada por la Secretaria Susana Estens, en coordinación con Pro Natura A.C.

El evento, celebrado en Melchor Múzquiz, contó con la presencia de los alcaldes de la Región Carbonífera, quienes estuvieron presentes, asi como Chano Díaz en esta importante acción, que busca fortalecer las áreas verdes de Sabinas y promover la participación ciudadana en el cuidado del medio ambiente. “Agradezco al gobernador Manolo Jiménez Salinas por su apoyo constante a Sabinas y a toda la Región Carbonífera, así como a la secretaria Susana Estens por hacer posible que nuestra ciudad reciba estos 2 mil árboles. Cada árbol representa vida, esperanza y nuestro compromiso con el futuro de las familias sabinenses”, expresó el alcalde Chano Díaz.

El presidente municipal destacó que en Sabinas existe una gran conciencia ambiental, y que la colaboración entre gobierno y ciudadanía es clave para construir un municipio más verde, limpio y fuerte.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia para incrementar la reforestación, fortalecer los pulmones urbanos y fomentar la educación ambiental, involucrando a escuelas, instituciones y familias en la protección del entorno natural.

Con este esfuerzo, Sabinas reafirma su compromiso con la sostenibilidad, trabajando de la mano del Gobierno del Estado por un futuro más verde para todos.