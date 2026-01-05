Chano Díaz pone en marcha la gran final de la Liga de Béisbol “Agujita Sánchez”

Sabinas, Coahuila.– En un ambiente lleno de emoción, tradición y pasión por el rey de los deportes, este domingo 4 de enero se llevó a cabo el arranque oficial de la serie de campeonato de la Liga de Béisbol Agujita Sánchez, en el emblemático campo Puerta de Piedra, donde los equipos Mets y Tigres disputan la gran final a siete juegos, ganando cuatro el título de campeón.

El inicio de esta esperada serie fue encabezado por el alcalde de Sabinas, José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, quien realizó el primer lanzamiento, dando formalidad al arranque de una final que reúne a lo mejor del béisbol local. Como muestra de su respaldo al deporte, el alcalde hizo entrega de pelotas de béisbol a ambos equipos finalistas.

En este importante encuentro estuvieron presentes autoridades del béisbol local, entre ellas el presidente de la Liga de Béisbol Agujita Sánchez, Julián Martínez, así como Néstor López, representante del equipo Mets, y Sergio Guanajuato, representante del equipo Tigres, quienes atestiguaron el inicio de esta histórica serie final.

Chano Díaz ha sido un aliado permanente del deporte en Sabinas, brindando apoyo constante a las ligas y equipos con uniformes, pelotas y material deportivo, además de impulsar acciones que permiten el sano desarrollo de las distintas disciplinas deportivas en el municipio.

El edil destacó que Sabinas es semillero de grandes deportistas y grandes beisbolistas, así como de talento en todas las ramas deportivas, reafirmando que el impulso al deporte es una inversión directa en la salud, la formación de valores y la cohesión social.

Con hechos y cercanía, el Gobierno Municipal de Sabinas refrenda su compromiso de seguir fortaleciendo el deporte como eje fundamental del bienestar y la convivencia familiar, apoyando a quienes hacen del deporte una pasión y un orgullo para la ciudad.