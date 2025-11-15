CHANO DÍAZ IRIBARREN VISITA EL JARDÍN DE NIÑOS “ANA MARÍA TIJERINA” Y REFUERZA SU COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN PREESCOLAR

Sabinas, Coahuila; 13 de noviembre de 2025.

El alcalde de Sabinas, José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, acudió al Jardín de Niños “Ana María Tijerina”, ubicado en la colonia Flores Magón, atendiendo la invitación de las niñas, niños y personal docente, quienes lo recibieron con gran entusiasmo.

A su llegada, los pequeños sorprendieron al presidente municipal con una lona de bienvenida y dibujos elaborados por ellos mismos, donde plasmaron mensajes de cariño y alegría. Durante la convivencia, los niños se mostraron contentos de poder platicar y compartir momentos con el alcalde.

La directora del plantel, profesora Verónica Vélez Saucero, agradeció mediante un mensaje la visita del presidente municipal y reconoció el apoyo que la administración de Chano Díaz ha brindado a los centros educativos de Sabinas. Además, le compartió las necesidades del plantel y la importancia de fortalecer los espacios para la niñez.

Por su parte, Chano Díaz Iribarren señaló que mantiene un fuerte compromiso con la educación, especialmente con el nivel preescolar, al ser una etapa fundamental de formación en la que se pueden inculcar hábitos y valores que acompañarán a las niñas y niños durante toda su vida.

El alcalde agradeció la cálida bienvenida y anunció su compromiso de construir una cancha de pasto sintético en el jardín de niños, con el objetivo de que los pequeños cuenten con un espacio digno para realizar actividades educativas, deportivas y recreativas.

Chano Díaz reiteró que seguirá trabajando de la mano con las instituciones educativas, convencido de que invertir en la niñez es invertir en el futuro de Sabinas.