Chano Díaz Iribarren impulsa y reconoce el talento deportivo en Sabinas

Sabinas, Coahuila.– Con gran entusiasmo y espíritu deportivo se llevó a cabo la premiación de seis categorías de fútbol en la Unidad Deportiva de Sabinas, evento que reunió a jugadores, entrenadores y familias que forman parte activa del desarrollo deportivo del municipio. En representación del presidente municipal, José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, estuvo presente el coordinador deportivo Guadalupe Villanueva, quien transmitió el saludo y el reconocimiento del alcalde a todas y todos los participantes por su entrega, disciplina y pasión dentro de la cancha.

El alcalde Chano Díaz Iribarren expresó su ánimo y felicitación a los deportistas, destacando que el deporte fortalece valores como el respeto, el trabajo en equipo y la perseverancia, además de ser un pilar para la sana convivencia y la formación de una mejor sociedad. Señaló que su administración continuará respaldando a las ligas y torneos locales, motivando a niñas, niños, jóvenes y adultos a seguir esforzándose y a no abandonar sus sueños deportivos.

Durante la premiación se reconoció a los campeones y goleadores de cada categoría. En la categoría 3 y 4 escolar, el campeón goleador fue Yeiden Pérez con 28 goles, el segundo lugar lo obtuvo Venados y el primer lugar fue para Estudiantes. En la categoría 5 y 6 escolar, el campeón goleador fue Brayan Barrón con 16 goles, el segundo lugar correspondió a Venados y el primer lugar a Estudiantes. En la categoría nocturna, el campeón de goleo fue Héctor López con 21 goles, el segundo lugar fue para Galácticos y el primer lugar para Lobitos de Paco. En la categoría cristiana, Ricardo Gutiérrez se coronó campeón de goleo con 25 goles, el segundo lugar fue para CBTIS y el primer lugar para Ángeles. En la categoría inactiva, el campeón de goleo fue Isaac Robles con 32 goles, el tercer lugar lo obtuvo Chivas, el segundo lugar Máximos y el primer lugar fue para Gutiérrez. Finalmente, en la categoría Máster 50+, Abel Sánchez fue campeón de goleo con 25 goles, el segundo lugar fue para Autónomos y el primer lugar para Bravos.

El Gobierno Municipal de Sabinas refrenda su compromiso de seguir impulsando el deporte como una herramienta de bienestar, integración y orgullo para la comunidad, reconociendo el esfuerzo de cada jugador y alentándolos a seguir dando lo mejor de sí dentro y fuera del campo.