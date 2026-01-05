Chano Díaz Iribarren convoca a la ciudadanía a seguir construyendo un mejor Sabinas



Sabinas, Coahuila.– El alcalde de Sabinas, José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, hace un llamado respetuoso y solidario a todas las familias sabinenses para que continúen apoyando al municipio mediante el pago del impuesto predial, una contribución que se refleja directamente en obras, servicios y programas que benefician a toda la comunidad.

El edil destacó que en esta administración municipal los recursos públicos se manejan con total transparencia y responsabilidad, lo que ha permitido avanzar en acciones importantes como la pavimentación de calles, el bacheo, el fortalecimiento del alumbrado público y la mejora en la seguridad, así como el impulso a programas sociales, educativos y de salud que atienden a los sectores que más lo necesitan.

“Cuando la ciudadanía cumple con sus contribuciones, como el impuesto predial, logramos transformar esos recursos en obras y servicios reales. En Sabinas cada peso se invierte de manera transparente y con un solo objetivo: mejorar la calidad de vida de nuestra gente”, expresó Chano Díaz Iribarren.

Como parte de los estímulos para apoyar la economía de las familias, el Ayuntamiento de Sabinas informó que durante los primeros meses del año se aplicarán descuentos por pronto pago del impuesto predial: Enero: 15 por ciento de descuento, Febrero: 10 por ciento de descuento y Marzo: 5 por ciento de descuento

Además, todas las personas que realicen su pago del predial durante enero, febrero y marzo participarán automáticamente en el sorteo de un automóvil de modelo reciente, como reconocimiento al compromiso ciudadano.

El alcalde reiteró que la participación de la población es clave para seguir consolidando un Sabinas con mejores calles, mayor iluminación, más seguridad y servicios públicos de calidad, subrayando que el trabajo conjunto entre gobierno y sociedad permitirá que el municipio continúe avanzando.

“Con el apoyo de todas y todos, seguiremos construyendo un Sabinas más fuerte, más ordenado y con mejores oportunidades. Queremos que Sabinas sea la mejor ciudad de Coahuila, y juntos lo estamos logrando”, finalizó el alcalde Chano Díaz Iribarren.