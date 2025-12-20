Chano Díaz invita al Cuadrangular Navideño de Softbol: una tarde de deporte que se convierte en sonrisas

Sabinas, Coahuila; 17 de diciembre de 2025.

En esta temporada donde compartir hace la diferencia, el alcalde José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren invita a las familias sabinenses a vivir el Cuadrangular Navideño de Softbol, un evento donde la pasión por el deporte se transforma en apoyo y alegría para quienes más lo necesitan.

La cita es este miércoles 17 de diciembre, a partir de las 4:00 de la tarde, en el campo Academia Dodgers Sabinas, donde los mejores lanzadores del estado se enfrentarán en un ambiente familiar, de sana convivencia y espíritu deportivo.

Este cuadrangular tiene un propósito solidario: la entrada será un juguete como cover, y cada jugador participante también aportará un juguete, lo que permitirá llevar alegría a las niñas y niños de Sabinas durante sus posadas navideñas.

“El deporte une a las familias, forma valores y abre caminos positivos para nuestros niños y jóvenes, alejándolos de los vicios y de las malas amistades. Cuando el deporte se vive con causa, gana toda la comunidad”, expresó el alcalde Chano Díaz.

El evento se realiza con la colaboración de Dodgers, GPIS, Torundas y Fashion, y con el respaldo de la administración municipal Trabajando Contigo, reafirmando el compromiso de impulsar actividades que fortalezcan el tejido social.

Finalmente, el alcalde reiteró la invitación a la ciudadanía:

“Los esperamos con su familia y con un juguete. Será una tarde de gran softbol y, sobre todo, de solidaridad y unión para Sabinas”.