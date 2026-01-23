CHANO DÍAZ IMPULSA MEJORAS URBANAS COLONIA POR COLONIA EN SABINAS



El Gobierno Municipal de Sabinas informa que el alcalde José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren continúa realizando de manera permanente acciones de mejoramiento urbano en distintos sectores del municipio, con el objetivo de atender las necesidades más apremiantes de la ciudadanía y dignificar el entorno de las familias sabinenses.

Como parte de estas acciones, se lleva a cabo el recarpeteo de la calle Sabino Arizpe, entre Ramos Arízpe y Simón Bolívar, en la colonia Reynera, con una superficie de mil 380 metros cuadrados de carpeta asfáltica Esta obra forma parte de los trabajos de bacheo, pavimentación, reparación y limpieza que buscan mejorar la movilidad, seguridad y calidad de vida de los habitantes de la zona.

En la colonia Las Palmas, en Agujita, también se realizaron acciones de alumbrado público, limpieza de cloacas y mejoramiento de calles, contribuyendo a un entorno más seguro y digno para las familias.

Chano Díaz Iribarren reiteró que estos trabajos se estarán llevando a cabo en todas las colonias del municipio, reafirmando su compromiso de mantener un gobierno cercano, donde el trabajo se vea y se refleje en resultados concretos para la población. Asimismo, refrendó su compromiso de trabajar todos los días por el bienestar de Sabinas, Coahuila, asegurando que su labor se mantiene constante y enfocada en mejorar la vida de la ciudadanía.

Además, destacó que las redes sociales serán un vínculo clave de comunicación, difundiendo todas las acciones realizadas para que la ciudadanía conozca que desde muy temprano el alcalde trabaja cada día por Sabinas.

El Gobierno Municipal de Sabinas reafirma su compromiso de construir un Sabinas más ordenado, limpio y digno, con trabajo constante, cercano y transparente en beneficio de toda la comunidad.