Chano Díaz fortalece la imagen urbana de Sabinas: más de 4 mil baches reparados antes de cerrar 2025

Sabinas, Coahuila; 14 de noviembre de 2025.

El alcalde de Sabinas, José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, supervisó los trabajos del intenso programa de bacheo en calles de las colonias Sarabia, Infonavit y el sector Jorge B. Cuéllar, especialmente en la calle Madero y Héroes, ante el deterioro histórico que presentan diversas vialidades del municipio.

Al inicio de su administración, se detectaron casi 4 mil baches en Sabinas, producto del abandono de administraciones anteriores. “No sé cuántos contábamos exactamente, pero era una cifra enorme. Hoy, ya llevamos miles reparados, y aun así van a faltar muchísimos por atender. La necesidad en materia de obra pública es enorme”, señaló Chano Díaz.

El alcalde enfatizó que este rezago refleja la falta de responsabilidad de administraciones pasadas: “Si cada alcalde hubiera cumplido con sus obligaciones, Sabinas no estaría enfrentando estas condiciones tan lamentables”.

El programa actual contempla mil 500 metros cuadrados de intervención y la reparación de más de mil baches en esta etapa, aunque el objetivo es superar los 4 mil baches atendidos antes de que concluya 2025. Pese a este desafío, la administración ya ha concretado más de 30 nuevas avenidas, fortaleciendo la infraestructura vial y la imagen urbana de Sabinas.

Chano Díaz destacó la importancia de mantener una ciudad digna, funcional y segura: “No podemos permitir que una gran ciudad como Sabinas se mantenga en estas condiciones. Vamos a seguir trabajando para atender lo que por años se dejó abandonado, mejorar la imagen urbana y responder a la ciudadanía con obras reales y de impacto”, concluyó.