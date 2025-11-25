Portada Sabinas

Chano Díaz encabeza entrega de cartillas liberadas a jóvenes del Anexo “Mano con Mano” en San José de Cloete

La Carbonifera

San José de Cloete, Coahuila – El alcalde de Sabinas, José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, encabezó la entrega de cartillas liberadas a jóvenes que se encuentran en tratamiento en el Anexo “Mano con Mano”, ubicado en San José de Cloete.

El evento contó con la presencia de la empresaria de la Región Carbonífera y presidente de la Federación de Cámaras de Comercio a nivel nacional, así como de la responsable de la Junta Municipal de Reclutamiento, Rocío Rocha. Durante la ceremonia, se entregaron estos documentos a los jóvenes que actualmente luchan contra las adicciones.

Asimismo, los asistentes tuvieron la oportunidad de dialogar con las damas que forman parte del Centro Femenil del Anexo, quienes también están recibiendo tratamiento. El titular del Anexo agradeció el compromiso constante del alcalde Chano Díaz con todos los jóvenes y mujeres del centro, destacando las palabras de aliento que motivan a los internos a superar esta situación y salir adelante.

Al dirigirse a los presentes, el alcalde Chano Díaz destacó la importancia de brindar oportunidades a la juventud: “Se trata de apoyar a nuestros jóvenes y a nuestras jóvenes, de darles la oportunidad de que, al cumplir con su tratamiento y superar las adicciones, cuenten con este documento que les permitirá salir adelante, acceder a un empleo o continuar con sus estudios”, señaló.

Con esta acción, el gobierno municipal reafirma su compromiso de acompañar a los jóvenes y mujeres en su proceso de recuperación, brindándoles herramientas que favorezcan su desarrollo personal y profesional, así como su reinserción en la sociedad.

Más Noticias

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Sabinas
Current weather
Humidity-
Wind direction-
Pressure-
Cloudiness-
-
-
Forecast
Rain chance-
Wind direction-
-
-
Forecast
Rain chance-
Wind direction-
-
-
Forecast
Rain chance-
Wind direction-
-
-
Forecast
Rain chance-
Wind direction-
El tiempo en Sabinas