Chano Díaz cumple con Cloete: deporte, infraestructura y limpieza para la comunidad

Sabinas, Coahuila.– Con el firme compromiso de seguir impulsando el desarrollo de las comunidades, el alcalde José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren visitó la Secundaria Edilberto Montemayor Seguy de la Villa de Cloete, donde reafirmó su cariño y respaldo hacia la educación, el deporte y las familias sabinenses.

Durante su recorrido, el edil atendió la solicitud de apoyo para que los jóvenes puedan practicar softbol y béisbol, comprometiéndose a brindar material deportivo y respaldo permanente a estas disciplinas, fomentando la convivencia sana y el fortalecimiento del talento local.

En el diálogo con madres de familia, el alcalde también atendió la petición de instalar una lámpara que beneficiará a los alumnos del COBAC que acuden al turno vespertino, garantizando su seguridad al ingresar y salir de clases.

Asimismo, anunció la construcción de una cancha con pasto sintético para la secundaria, similar a la realizada en la escuela Adam A. Rocha, brindando a los estudiantes un espacio digno y moderno para la práctica del fútbol y otras actividades.

Como parte de su compromiso con la mejora continua de Cloete, el alcalde informó que se llevará a cabo la limpieza y desazolve del arroyo con maquinaria municipal, misma que permanecerá en la comunidad para realizar trabajos de reparación de calles y atención de reportes ciudadanos.

“El amor por nuestra ciudad y nuestras escuelas es lo que nos impulsa a seguir trabajando con resultados; Cloete cuenta con todo nuestro apoyo”, expresó el alcalde Chano Díaz Iribarren.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Sabinas refrenda su compromiso con la educación, el deporte y el bienestar de cada comunidad.