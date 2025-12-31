Chano Díaz agradece donación solidaria y la confianza depositada en Sabinas



El alcalde de Sabinas, José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, expresó su agradecimiento a Abner Martínez y María Martínez, así como al Club Rotary de Del Río y a Border Federal Credit Union, por la importante donación de chaquetas, calcetines y productos de higiene bucal, destinada a apoyar a las familias sabinenses, especialmente en esta temporada invernal.

El edil destacó que este apoyo es resultado del trabajo en equipo y la labor social, y agradeció de manera especial la confianza del Club Rotary de Del Río, que permitió que estos apoyos lleguen a Sabinas para ser entregados directamente a quienes más lo necesitan.

Señaló que la entrega de los artículos se realizará durante el recorrido por diversas colonias del municipio, llevando de manera directa estos beneficios a las familias, como parte de una estrategia cercana y humana del Gobierno Municipal.

“En Sabinas seguimos recibiendo bendiciones que se convierten en acciones concretas gracias a la confianza y al compromiso social de personas y organizaciones solidarias. A nombre del Gobierno Municipal y de las familias beneficiadas, nuestro más sincero agradecimiento”, expresó el alcalde.

Chano Díaz reiteró que su administración continuará impulsando acciones de atención social, recorriendo las colonias y fortaleciendo alianzas con organismos y ciudadanos comprometidos con el bienestar de la comunidad.