CERTIFICARÁ SEFIRC COMPETENCIAS Y HABILIDADES DE SERVIDORES PÚBLICOS

Saltillo, Coahuila de Zaragoz.- La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (SEFIRC) recibió la acreditación como Entidad de Certificación y Evaluación de Competencias y Habilidades por parte del Sistema CONOCER de la Secretaría de Educación Pública (SEP), con lo que se fortalecerá la profesionalización en la Administración Estatal.

Elma Marisol Martínez González, titular de SEFIRC; Guillermina Alvarado Moreno, directora general del CONOCER; Emanuel Garza Fishburn, secretario de Educación en Coahuila y Pablo Hernández Cardona, subsecretario de Innovación en SEFIRC, encabezaron la ceremonia en la que se oficializó la facultad de la dependencia estatal para validar los conocimientos y habilidades técnicas de los trabajadores.

“Con esta acreditación podemos impulsar un nuevo modelo de desarrollo del talento humano dentro de nuestra Administración Pública Estatal y, con ello, contribuir también al fortalecimiento de las instituciones con las que colaboramos; no solo aplicaremos instrumentos o evaluaciones; adoptaremos una verdadera filosofía de mejora continua. Cada proceso de evaluación será una oportunidad para identificar fortalezas, reconocer la experiencia y cerrar brechas de desempeño. Cada certificación será un paso más hacia una administración pública más moderna, más competente y orientada a resultados”, destacó en su mensaje Elma Marisol Martínez González.

La secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas resaltó el interés del gobernador Manolo Jiménez Salinas de impulsar proyectos y programas que fortalezcan el desarrollo humano, por lo que, durante este 2025, se trabajó a través de diversas líneas de acción orientadas a la formación y la educación continua de calidad para las y los servidores públicos, con el objetivo de corresponder a la ciudadanía con una atención profesional, eficiente, solidaria y empática.

Guillermina Alvarado Moreno, directora general del CONOCER, reconoció el trabajo de SEFIRC para cumplir con los diversos requerimientos que le permitieron alcanzar esta acreditación como Entidad de Certificación.

“Hay un trabajo muy arduo en Coahuila y, en este caso, la SEFIRC contará con la facultad de reconocer de manera objetiva y con validez oficial los conocimientos, habilidades y aptitudes que las y los servidores públicos han desarrollado a lo largo de su trayectoria profesional, y tienen mucho de donde elegir dentro de los mil novecientos estándares de competencia registrados ante el Diario Oficial de la Federación”.