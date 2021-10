Saltillo, Coah.- La Secretaría de Gobierno, a través de los cinco Centros de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres de Coahuila, implementa actividades para fortalecer la comunicación, el autocuidado y las relaciones empáticas entre las y los servidores públicos, con el objetivo de contribuir en prevenir el agotamiento laboral.

Leticia Charles Uribe, Directora General del CJEM, señaló que con la intención de contribuir a la mejora en las actividades diarias que se realizan, personal de psicología adscrito al Centro de Saltillo fue capacitado por Justice Access for Victims and the Acccused (JAVA), Plan de Implementación de Prácticas Restaurativas, Proyecto Diciendo-Nos Modelo de Intervención Restaurativa, para la Atención de Víctimas.

Señaló que el personal que atiende casos de violencia en contra de las mujeres, ante la escucha de estos casos se llega a generar un desgaste laboral tanto físico como emocional que repercute no sólo en su persona, sino en el desarrollo laboral.

Por ello, comentó, es necesario que reciban contención a fin de evitar graves consecuencias como lo son: falta de energía, agotamiento físico, mental y/o emocional, distanciamiento mental del puesto de trabajo y de las y los compañeros, disminución de la productividad laboral y de la concentración, todo esto conocido como Síndrome de Burnout.

De tal manera que al conocer que en la Justicia Restaurativa, utilizada como una práctica de mediación o reconciliación entre víctimas y agresores, sin embargo, de ella se desprende una herramienta denominada “Prácticas Restaurativas”.

Las prácticas restaurativas aperturan espacios de diálogo para generar entre el personal operativo el compañerismo para conocerse como seres humanos, generar lazos de apoyo, de amistad, redes en todos los ámbitos, y sobre todo que se sientan escuchadas y valoradas.

Por lo que durante los meses de agosto y septiembre del presente año se realizó dicho taller en cada uno de los Centros en el Estado, en los que participaron personal de las áreas operativas, así como del Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres de las Entidades Federativas (PAIMEF).

Los círculos crean un espacio seguro que agrupa a las personas para el diálogo, el intercambio social y la búsqueda de solución para prevenir y gestionar tensiones y conflictos bajo un esquema de construcción de principios y valores.

Todo ello contribuye a fomentar la libre expresión de sentimientos y el intercambio de visiones y opiniones, y permitan desarrollar la capacidad de escuchar activamente al otro y aprender a ser conciso, explícito y respetuoso al hablar.