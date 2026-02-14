Celebran el 163 Aniversario de la Villa de Progreso

Progreso, Coahuila.- Con un emotivo acto en el que se reconoció a los ciudadanos longevos de la Villa de Progreso se llevó a cabo el acto de aniversario de la cabecera municipal, que contó además con las palabras del historiador Ramiro Flores.

“Hoy celebramos orgullosos el 163 Aniversario de la Villa de Progreso con un emotivo evento en el que se reconoció a los ciudadanos longevos de nuestro Municipio. Una tierra que se forjó con los valores de mujeres y hombres trabajadores y valientes que lograron que nuestro Municipio sea nuestro mayor motivo de orgullo”. Destacó el alcalde Liquín Quintanilla.

Del mismo modo agradeció “a las instituciones educativas por participar y al historiador Ramiro Flores por seguir contando nuestra historia”. 163 años de historia, tradiciones, valor y esfuerzo que fueron homenajeados durante este emotivo evento.



Todo esto en torno a un gran ambiente familiar, lleno de abrazos y emociones.

El alcalde se despidió felicitando “a la Villa de Progreso”.