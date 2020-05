Saltillo, Coah.- Con la finalidad de mantener la capacitación continua en el manejo clínico por COVID-19 y en el tema de atención a la población, así como seguir sensibilizando a los elementos estatales que se encuentran en los filtros sanitarios en todo Coahuila, Sonía Villarreal Pérez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), y Hugo Morales Valdés, Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), y representantes de la Secretaría de Salud, realizan una gira de verificación por toda la entidad.

La titular de la SSP mencionó que esta inspección y retroalimentación es tanto a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública como a los de la Agencia Investigadora, que pertenecen a la Fiscalía General del Estado.

“Estas supervisiones son en varios temas, como en Derechos Humanos, para que mediante pláticas que están llevando a cabo los visitadores (de la CDHEC) apliquen criterios en cada uno de los filtros. Que no se use la fuerza, sino que se le explique a la población el porqué de los filtros; lo que queremos es seguir previniendo”, explicó Villarreal Pérez.

En cuanto al tema de salud, mencionó que personal de esta Secretaría capacita permanentemente a los elementos estatales sobre el uso adecuado del termómetro y cuáles son las medidas que se tienen que llevar a cabo tanto en el cuidado personal de los elementos, como en el actuar en los casos que se puedan presentar en cada uno de los filtros, cuál es el procedimiento a seguir.

Recordó que por indicaciones del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, desde marzo se tienen estos filtros sanitarios.

Mencionó además que la Policía Estatal no ha realizado multas a personas que siguen sin hacer caso de las obligaciones emitidas en el Decreto que publicó el Ejecutivo estatal semanas atrás, pero que personal de seguridad de algunos municipios sí lo han hecho.

“Lo que queremos nosotros en la Policía Estatal es prevenir, es alertar a la ciudadanía para bajar la curva de contagios. Alrededor de un 20 por ciento de la población en Coahuila sigue sin hacer caso de las recomendaciones de quedarse en casa, y es por esas personas que se han endurecido las medidas en esta contingencia”, aseguró Villarreal Pérez.

Informó que al momento no se han dado casos de personas que están en los reclusorios del Estado que hayan dado positivo por COVID-19, y que se han estado llevando a cabo medidas para prevenir casos de contagios.

INSPECCIONES DE CDHEC

Mencionó que el Gobierno del Estado está de acuerdo y abierto a las visitas aleatorias que personal de la CDHEC ha estado realizando a los filtros sanitarios, para que ellos vean el comportamiento de los elementos de seguridad para con la ciudadanía.

Por su parte, Hugo Morales Valdés, Presidente de la CDHEC, informó que tienen presencia en los filtros que se han instalado en todo el estado, y que lo están haciendo de forma itinerante y permanente.

“Estas visitas que hemos estado realizando de manera aleatoria son para garantizar a la ciudadanía que este tipo de medidas no vulneran sus derechos personales. Estamos realizando actividades periódicas, aleatorias pero permanentes, en todas las regiones en las que tenemos presencia, para garantizar la seguridad de aquellas personas que transitan por estos filtros sanitarios”, indicó Morales Valdés.

Enfatizó que lo que resulta importante es que le CDHEC no solamente señala cuando lo tiene qué hacer, sino que también tiene que realizar esta labor de acompañamiento de las instituciones, de capacitación, y también de poder ponderarles a ellos mismos (elementos estatales de seguridad) el no uso de la fuerza en esquemas como estos filtros, porque evidentemente no son filtros de seguridad, sino que son filtros que de alguna manera aportan en materia de salud.

“Y por eso hay que sensibilzar a los elementos estatales, y eso es lo que estamos haciendo estos días”, expuso.

Esta gira de trabajo y de visitas a los filtros sanitarios inició por la mañana en la Región Norte y continuaron por la Región Carbonífera, la Centro y la Región Laguna; se espera que para mañana miércoles la capacitación continua y visita sean para los elementos de la Región Sureste.

Participaron también en esta gira de trabajo, Héctor Flores Rodríguez, coordinador general de la Policía Estatal, y Alberto Gabriel Martínez López, comisario general de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado.