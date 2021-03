Saltillo, Coah.- Con el objetivo de impulsar hábitos de vida saludable y fortalecer la cohesión social, el DIF Coahuila, a través del programa “Bailoterapia”, ha brindado más de 62 mil clases de ritmos de baile a 16 mil personas y generando fuentes de empleo para sus instructoras.

Marcela Gorgón, Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, señaló que fomentar hábitos de vida saludable y propiciar la sana convivencia son fuertes herramientas para una sociedad más armónica.

“Además de que contribuye al bienestar personal, ‘Bailoterapia’ fomenta el autoempleo de mujeres que han sido capacitadas por el DIF Estatal como instructoras para replicar las rutinas de ejercicio en diferentes espacios públicos, y al final del día ellas obtienen una cuota de recuperación por parte de las afiliadas a la ‘Bailo-Terapia’”, agregó.

Este programa se desarrolla de manera coordinada con el Gobierno Municipal de Saltillo en 25 centros comunitarios, seis unidades deportivas y alrededor de 20 plazas públicas, contando con el apoyo de 80 instructoras.

Brenda Flores González, coordinadora de este programa, agradeció al gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, como a la señora Marcela Gorgón, por impulsar este programa que ha cambiado la vida de muchas mujeres que pueden compartir este trabajo con su papel de madres de familia.

“Ha tenido un éxito maravilloso porque cada una de las instructoras tiene la oportunidad de estar una o dos horas diarias en un espacio público sin descuidar a la familia, obtener un estímulo económico y replicar en cada sector y a cada persona el tener una calidad de vida diferente y el mejorar su estado de ánimo“, afirmó.

“A mí me ha ayudado en todo, me ha ayudado en mi confianza, en mi seguridad. Me ha ayudado también a transmitir a más personas, esto no nada más se queda conmigo, se va esparciendo y sigue creciendo”, dijo Ana María Torres, quien participa como instructora en el programa.

Irma delgado, también instructora de “Bailoterapia”, compartió su experiencia: “Este programa para mí significó mucho porque bajé de peso, me sentí mejor emocionalmente, mi autoestima subió tanto física y emocionalmente me gusta mucho bailar”.

Debido al confinamiento por la pandemia por el Covid-19, los instructores continuaron impartiendo clases utilizando la modalidad en línea mediante las plataformas digitales ZOOM.

Cabe hacer mención que a finales del mes de enero paulatinamente se han iniciado las clases presenciales con las medidas establecidas por la Secretaría de Salud.

Las personas interesadas en este programa pueden acercarse a las oficinas del DIF Coahuila, ubicadas en Paseo de las Arboledas, sin número, Fraccionamiento Chapultepec, o llamar en horario de oficina al teléfono de atención 438 7373 Ext. 4590, en horario de las 09:00 a las 16:00 horas.