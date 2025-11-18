AVANZA PROYECTO DE SEÑALIZACIÓN EN LA ZONA CENTRO; INSTALAN VIALETAS EN AV. FRANCISCO I. MADERO

Sabinas Coahuila, 15 de noviembre.- El alcalde José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren giró instrucciones para la colocación de vialetas en la avenida Francisco I. Madero, así como en otros tramos de la zona centro de Sabinas, como parte de un ambicioso proyecto integral de señalización urbana.

Estas acciones buscan mejorar la seguridad vial, reducir riesgos de accidentes y fortalecer la cultura de vialidad entre automovilistas y peatones. Las vialetas son altamente efectivas para ordenar la circulación en avenidas de alto flujo, como lo es Francisco I. Madero, una de las más transitadas del municipio.

En seguimiento a estas instrucciones, personal de la Dirección de Imagen Urbana, Servicios Primarios y Residuos Sólidos llevó a cabo la instalación de las vialetas y desarrolló otras acciones de mejoramiento de la imagen urbana. Los trabajos fueron supervisados por el director de Imagen Urbana, Servicios Primarios y Residuos Sólidos, Efrén González, garantizando su correcta aplicación y avance dentro del proyecto.

El alcalde Chano Díaz destacó que este esfuerzo forma parte de la estrategia permanente para ordenar, modernizar y hacer más segura la movilidad urbana. Agregó que la señalización vial es un elemento fundamental para seguir construyendo un Sabinas más seguro para todos.

Asimismo, subrayó que estas acciones contribuyen al embellecimiento y recuperación de la imagen limpia, ordenada y de desarrollo que siempre ha caracterizado a Sabinas.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso con el progreso, la seguridad y el bienestar de las familias sabinenses.