El Gobierno Municipal de Sabinas, que encabeza el alcalde José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, actuó de inmediato ante los reportes ciudadanos por fallas en semáforos ubicados en cruceros clave de la ciudad, priorizando la seguridad vial de la población.

En el cruce de Cuauhtémoc y Hermenegildo Farías, donde se presentaron reportes recientes, cuadrillas del Departamento de Obras Públicas, en coordinación con Seguridad Pública Municipal, llevaron a cabo las labores necesarias para restablecer el funcionamiento del sistema y evitar riesgos tanto para peatones como automovilistas.>“La ciudadanía está cansada de la herencia de abandono. Hoy, en Sabinas, no dejamos los problemas para después: los enfrentamos y los resolvemos. Son muchas las necesidades que tenemos en distintos rubros, pero trabajamos todos los días porque esta ciudad merece una infraestructura de primer nivel”, expresó el alcalde Chano Díaz.

El edil señaló que no se trata solo de reparaciones provisionales, sino del inicio de un plan integral de revisión y mejora del sistema de semáforos y señalética vial en todo el municipio.>“Vamos a cambiar los semáforos por equipos más modernos, visibles y seguros, junto con señalamientos adecuados. Sabinas merece orden, modernidad y seguridad en sus vialidades, y eso es exactamente lo que vamos a entregar”, recalcó el alcalde.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con una ciudad más segura, funcional y digna para todas las familias sabinenses.

La transformación urbana está en marcha, y seguirá avanzando paso a paso, con firmeza y resultados.