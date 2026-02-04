Atiende Chano Díaz problemática en la Escuela Primaria Julia Tapia

Padres de familia solicitaron apoyo por drenaje colapsado y mejoras en la institución.

Sabinas, Coahuila.– En atención a solicitudes de padres de familia, el presidente municipal José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, en compañía del arquitecto Martín Gutiérrez Beltrán, director de Obras Públicas, acudió a la Escuela Primaria Julia Tapia, donde dialogó con la comunidad escolar sobre diversas necesidades del plantel, principalmente el problema de drenaje colapsado.

Durante el encuentro, madres y padres de familia expusieron la situación que afecta a la institución, además de solicitar apoyo para la limpieza del plantel y orientación para gestionar mejoras en la infraestructura educativa.

Derivado de las gestiones realizadas por el presidente municipal, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMARC) se comprometió a dar solución a la problemática. En el lugar estuvo presente el coordinador de SIMARC en Sabinas, Xavier Treviño, quien informó que se realizará la revisión de la línea para detectar el origen del problema y buscar el reemplazo de la tubería en caso de ser necesario.

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de trabajar en coordinación con instituciones educativas y padres de familia para mejorar las condiciones de los espacios escolares y garantizar entornos adecuados para la educación de niñas y niños.