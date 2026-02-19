Arranca Liquín Quintanilla otra gran obra para Progreso

Construirá un moderno corredor junto a la acequia de la Villa de Progreso para todas las familias.

Progreso, Coahuila, 19 de febrero de 2026.- El alcalde de Progreso, Liquín Quintanilla dio el banderazo de salida a una gran obra para la Villa de Progreso. La Construcción de un nuevo corredor junto a la acequia para que las familias puedan hacer hacer deporte, caminar, y convivir. Contará además con iluminación y aparatos para hacer ejercicio.

El joven alcalde realizó un evento de arranque de obra en el que agradeció al Gobernador Manolo Jiménez Salinas y al programa estatal Mejora Coahuila. Durante su discurso Liquín Quintanilla mencionó que: “Hoy nos reunimos para realizar la entrega formal de una obra mas que representa mucho más que concreto, acero o maquinaria; representa compromiso, responsabilidad y visión para nuestro municipio”.

Una visión de modernidad que ha logrado que el Municipio de Progreso, en apenas un año y dos meses de gestión haya realizado grandes obras, el mirador de Minas la Luz, las plazas de Ejido Iglesias y Mexiquito, la remodelación de la plaza de Mota de Corona, la construcción de la gran Línea verde en el Ejido Aura, una nueva cancha de pasto sintético en Minas la Luz… y trabajo constante en pavimentación, recarpeteo e iluminación.

Render de la nueva obra Render de la nueva obra Render de la nueva obra

Al evento de arranque de obra acudieron instituciones educativas y vecinos de la Villa de Progreso que destacaron la importancia de rescatar este nuevo espacio junto a la acequia.

Liquín Quintanilla dijo durante su mensaje que: “Hoy estamos aquí para dar resultados que responden a la confianza que depositaron en mi y en este gran equipo. Que esta obra sea símbolo de unidad. Que nos recuerde que, así como se construyen caminos, también se construyen oportunidades; que así como se levantan muros, también se fortalecen lazos; y que así como se trazan planos, también se trazan destinos“.

Para finalizar, el alcalde de Progreso dejó claro que el objetivo de su administración es seguir “construyendo juntos un municipio más fuerte, más competitivo y con mayores oportunidades para las próximas generaciones”.