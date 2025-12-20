Arranca en Múzquiz el Operativo Abrigo para proteger a la población ante el frío

Múzquiz, Coahuila.– La alcaldesa de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, acompañada por el Teniente Coronel Adolfo Ulloa Longoria, del 14 Regimiento de Caballería, dio el arranque oficial del Operativo Abrigo, una estrategia preventiva destinada a salvaguardar la integridad y la salud de las familias durante la temporada de bajas temperaturas.

Durante el evento, la presidenta municipal destacó que esta acción refleja el compromiso del Gobierno Municipal con el cuidado de la ciudadanía, especialmente de los grupos más vulnerables, mediante labores de prevención, atención y apoyo ante las condiciones invernales.

Jiménez Gutiérrez reconoció la participación de autoridades municipales, así como de las instituciones de seguridad y auxilio, y del personal operativo que integra este esfuerzo coordinado, subrayando que el trabajo en equipo permite obtener mejores resultados para la comunidad.

Previo al conteo regresivo que marcó el inicio formal del operativo, se solicitó un aplauso para las corporaciones e instituciones participantes, en reconocimiento a su disposición y compromiso con la seguridad de las familias muzquenses.

Asimismo, el Gobierno Municipal informó que ya se encuentran habilitados los Refugios Temporales, a disposición de la población que lo requiera ante el descenso de temperaturas, contando con espacios seguros y atención básica.

Refugio Temporal

Central de Bomberos en Villa de Palaú

Teléfono: 864 618 0066

Celular: 864 617 5106

El Gobierno Municipal reiteró que el Operativo Abrigo se mantendrá activo durante toda la temporada invernal, con el objetivo de atender de manera oportuna cualquier situación derivada del frío y proteger la salud y bienestar de las familias de Múzquiz.