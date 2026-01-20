Arranca brigada de servicios del IMSS en Sabinas, gestión impulsada por el alcalde Chano Díaz Iribarren

Sabinas, Coahuila. — Como resultado de las gestiones realizadas por el alcalde José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, dio inicio la Brigada de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), instalada en la plaza principal de Sabinas, con el propósito de acercar trámites y orientación en materia de seguridad social a la ciudadanía.

En representación del alcalde Chano Díaz Iribarren, estuvo presente la presidenta honoraria del DIF Municipal, la Sra. Alma Iribarren Madrigal, quien refrendó el compromiso del Gobierno Municipal de seguir impulsando acciones que beneficien directamente a las familias de Sabinas, priorizando el acceso a servicios y derechos fundamentales.



Durante su mensaje, se destacó que este módulo es reflejo del trabajo constante que encabeza el alcalde Chano Díaz, quien de manera permanente gestiona e impulsa programas y acciones en beneficio de la gente de Sabinas, acercando los servicios a quienes más los necesitan y fortaleciendo la atención social.

El módulo se encuentra instalado en el espacio donde se cuenta con equipo de cómputo gratuito del Centro Comunitario, brindando atención personalizada en temas como afiliación y vigencia de derechos, difusión para personas trabajadoras del hogar e independientes, reporte de semanas cotizadas, corrección de datos ante el IMSS, así como información sobre prestaciones económicas, tipos y requisitos de pensiones, solicitud de pensiones y Modalidad 40, entre otros trámites.

En el arranque de la brigada estuvieron presentes la directora del DIF Municipal, Aída Aracely Iribarren Madrigal; la subdelegada del IMSS en la Región Carbonífera, Emilia Gallegas; y el director de Desarrollo Social, Diego González, quienes coincidieron en la importancia de la coordinación interinstitucional para ampliar la cobertura de los servicios del IMSS en el municipio.

El Gobierno Municipal de Sabinas reafirma que, bajo el liderazgo del alcalde Chano Díaz Iribarren, se continuará trabajando de forma permanente para impulsar acciones que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía, fortaleciendo el acceso a la seguridad social y a programas que atienden las necesidades reales de la población.