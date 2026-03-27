ANUNCIA CHANO DÍAZ RENOVACIÓN DEL PARQUE INFANTIL DE AGUJITA

Se rehabilitará infraestructura y servicios para brindar un espacio digno y funcional a niñas, niños y familias.

El proyecto replicará el modelo del Parque Infantil de Sabinas e incluirá pasto sintético en Cloete como parte del mejoramiento de espacios recreativos.

Sabinas, Coahuila.– Como parte del impulso a la recuperación de espacios públicos y la convivencia familiar, el presidente municipal José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren anunció la renovación del Parque Infantil de Agujita, donde se realizarán trabajos de rehabilitación integral para mejorar sus condiciones.

El edil informó que el proyecto contempla la sustitución de la malla perimetral, pintura de gradas, instalación de sistema de agua mediante bomba y tinaco, así como la remodelación de los baños, con el objetivo de que las familias puedan contar con instalaciones adecuadas y funcionales.

“Vamos a cambiar la malla que está muy fea, vamos a pintar las gradas, vamos a ponerle una bomba con agua, un tinaco y remodelar los baños para que lo puedan utilizar; también pondremos pasto sintético y caucho para mejorar las áreas de uso. Va a ser el mismo proyecto que se está realizando aquí en el Parque Infantil de Sabinas; este estadio quedó de primer nivel para que lo disfruten nuestros niños y las familias” dijo Chano Díaz durante su intervención.

El anuncio se realizó durante una transmisión en redes sociales, donde además el presidente municipal dio a conocer que el próximo martes se llevará a cabo la inauguración del Parque Infantil de Sabinas, espacio que ya se encuentra en su etapa final de rehabilitación.

Detalló que en este parque ya se cuenta con la instalación de caucho en áreas recreativas, gradas rehabilitadas, sistema de agua en funcionamiento y baños habilitados, restando únicamente algunos detalles para su apertura al público.

Asimismo, destacó que estas acciones se complementan con la mejora de otros espacios recreativos del municipio, como el Parque Infantil de Cloete, donde toda la cancha contará con pasto sintético, fortaleciendo así la infraestructura para la convivencia y el deporte.

Finalmente, reconoció que la rehabilitación del Parque Infantil de Sabinas fue posible gracias al apoyo de empresas locales y de la comunidad Kickapoo, sumando esfuerzos para ofrecer espacios dignos y seguros para la convivencia familiar.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Sabinas reafirma su compromiso de seguir rescatando y transformando espacios públicos, brindando lugares adecuados para el esparcimiento y fortaleciendo la convivencia entre las familias.