Estatal

ÁNGELA RUIZ SE QUEDA CON LA PLATA EN EL CAMPEONATO INTERNACIONAL DE TIRO CON ARCO INDOOR

La Carbonifera

Saltillo, Coahuila de Zaragoza.- La arquera coahuilense Ángela Ruiz
se quedó con la medalla de plata en el recurvo femenil, dentro del Campeonato
Internacional de Tiro con Arco Indoor, que se llevó a cabo en Nimes, Francia.
La originaria de Saltillo cayó 7-3 en el duelo por el oro ante la francesa Victoria Sebastian,
para agenciarse la primera medalla internacional del tiro con arco mexicano en este 2026.

