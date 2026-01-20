ÁNGELA RUIZ SE QUEDA CON LA PLATA EN EL CAMPEONATO INTERNACIONAL DE TIRO CON ARCO INDOOR

Saltillo, Coahuila de Zaragoza.- La arquera coahuilense Ángela Ruiz

se quedó con la medalla de plata en el recurvo femenil, dentro del Campeonato

Internacional de Tiro con Arco Indoor, que se llevó a cabo en Nimes, Francia.

La originaria de Saltillo cayó 7-3 en el duelo por el oro ante la francesa Victoria Sebastian,

para agenciarse la primera medalla internacional del tiro con arco mexicano en este 2026.