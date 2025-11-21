Alcalde Chano Díaz Iribarren fomenta deporte y conciencia ambiental en el Jardín Edelmira Garza Campos

Sabinas, Coahuila; 18 de noviembre de 2025. – El alcalde José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren atendió con mucho entusiasmo la invitación de las niñas y niños del Jardín de Niños Edelmira Garza Campos, ubicado en la Colonia Guadalupe del municipio de Sabinas.

Durante su visita, el alcalde convivió con los estudiantes y llevó material deportivo, para que los pequeños puedan disfrutar de sus actividades físicas y recreativas, así como 34 árboles que fueron plantados en el plantel, promoviendo la conciencia ambiental y el cuidado de la naturaleza desde temprana edad.

La directora del jardín, Nydia Yolanda Campos González, agradeció la atención del alcalde y destacó la importancia de acciones que contribuyan tanto al desarrollo integral de los niños como al cuidado del entorno natural.

El alcalde Chano Díaz Iribarren envió un mensaje especial a las familias de Sabinas: “Cada sonrisa, cada juego y cada árbol sembrado es una semilla para un futuro lleno de valores, amor por nuestra comunidad y respeto por la naturaleza. Sigamos trabajando juntos para que nuestros niños crezcan en un ambiente lleno de oportunidades, cuidado y alegría”.

Con actividades como esta, la administración municipal reafirma su compromiso con la educación, la recreación, el bienestar de la niñez y la preservación del medio ambiente en Sabinas.