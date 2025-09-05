Múzquiz, Coah.-La alcaldesa de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, acompañó este día a los cabalgantes que participan en la segunda edición de la Cabalgata “Nos Une”, quienes partieron desde el Paso de las Tablas rumbo al Parque Los Sabinitos, en la Villa de San Juan de Sabinas, donde pernoctarán durante esta noche.

El recorrido continuará mañana viernes hacia el Rancho San José y, finalmente, el sábado los jinetes se incorporarán al recorrido oficial de la madre de todas las cabalgatas en Sabinas, Coahuila.

La alcaldesa Laura Jiménez expresó su agradecimiento a los cabalgantes y visitantes de distintos municipios del estado que se sumaron a esta gran aventura, destacando que esta actividad se consolida como una nueva tradición que fortalece la unión, la hermandad y la identidad regional.