ACERCA CHANO DÍAZ SERVICIOS Y ATENCIÓN DIRECTA A FAMILIAS DE LOS MANZANOS

Se brindaron servicios municipales, de salud y atención social a habitantes del sector, facilitando el acceso directo a trámites y apoyos.

Sabinas, Coahuila.– Como parte del trabajo cercano a la ciudadanía que impulsa la administración municipal encabezada por el alcalde José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, se llevó a cabo una Brigada de Servicios a la Comunidad en el fraccionamiento Los Manzanos, beneficiando a decenas de familias del sector.

Durante la jornada, diversas dependencias municipales ofrecieron atención integral, orientación y apoyo a los asistentes, facilitando el acceso a trámites, programas y servicios sin necesidad de trasladarse a otras áreas de la ciudad.

Entre las acciones realizadas, se brindó orientación sobre trámites municipales, registro y canalización de solicitudes ciudadanas, así como información sobre programas sociales y atención a personas en situación vulnerable. Además, se llevaron a cabo dinámicas de apoyo como la lotería de despensas.

En materia de salud, personal de la Clínica Municipal CMPI ofreció toma de signos vitales, orientación médica preventiva y recomendaciones de salud general, así como la aplicación de la vacuna contra la influenza, contribuyendo al bienestar de las familias.

Asimismo, se promovieron acciones de limpieza, cuidado del medio ambiente y mantenimiento urbano, además de la recepción de reportes ciudadanos relacionados con servicios públicos.

En el rubro de seguridad, elementos de Seguridad Pública realizaron labores de proximidad social y promovieron la integración de grupos de WhatsApp vecinales, como parte de una estrategia que se ha venido implementando en distintas colonias para fortalecer la comunicación directa con la ciudadanía y brindar una atención más rápida y efectiva a los reportes.

Cabe destacar que en esta jornada participaron directores de distintas áreas de la administración municipal, así como regidores del Ayuntamiento, quienes respaldaron las acciones emprendidas y refrendaron su compromiso de trabajar de manera coordinada en beneficio de la ciudadanía.

“Hoy vengo con ustedes a hacer compromisos para mejorar la colonia, especialmente en nuestras vialidades; vamos a reforzar el bacheo y mejorar las calles. Pero también vengo a escucharlos, a conocer de primera mano lo que necesitan en materia de seguridad. Estamos trabajando muy fuerte con la nueva estrategia de grupos de WhatsApp, donde estoy personalmente, junto con el comandante y elementos de seguridad del Estado, para atender de manera más rápida los reportes y dar respuesta en temas como iluminación, limpieza y lo que la ciudadanía requiera” dijo Chano Díaz durante su intervención.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de acercar servicios, fortalecer la participación ciudadana y mejorar la calidad de vida de las familias sabinenses, construyendo comunidades más unidas, informadas y seguras.