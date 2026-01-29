Visitan Magna Saltillo alumnos del Campus Aura de la UAdeC

El presidente municipal de Progreso, Liquín Quintanilla, facilitó un importante viaje a los alumnos de la Carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas del Campus Aura de la UAdeC. Una jornada en la que visitaron las instalaciones de MAGNA Mecanismos de Saltillo como parte de su formación académica.

El joven alcalde agradeció “al Ing. Omar Guadiana gerente general de MAGNA mecanismos en Saltillo, Coah, Carlos Vara, Gerente de Tecnología, al M.C. Octavio Pimentel, Rector de la UAdeC Y al Ing. Juan Guajardo Director de la Escuela Superior de Ingeniería”.

El Campus Aura, dependiente de la Escuela Superior de Ingeniería Adolfo López Mateos, proporciona a los jóvenes de Aura la posibilidad de estudiar una carrera universitaria sin salir del municipio de Progreso. Un logro histórico de la actual administración.

De ahí que el alcalde Liquín Quintanilla destacara que los jóvenes de San José del Aura vivieron una gran experiencia “y ya saben que siempre podrán contar conmigo para estos viajes formativos”.