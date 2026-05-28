SUPERVISA MANOLO JIMÉNEZ TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA EXPO COAHUILA

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 27 de mayo de 2026.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas supervisó los trabajos de construcción de lo que será la Expo Coahuila, en la capital del estado, donde se informó que el próximo mes de octubre estará terminada la primera etapa.

“Supervisamos la construcción de la primera etapa de Expo Coahuila en la región Sureste, un espacio que fortalecerá la realización de eventos, convenciones y espectáculos de talla nacional e internacional. Seguimos trabajando con planeación, visión y en equipo para impulsar espacios que contribuyan al desarrollo de Coahuila”, expresó el Mandatario estatal.

Acompañado por Javier Díaz González, alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez constató que el proyecto avanza en tiempo y forma.

Se dio a conocer que la Expo Coahuila será un espacio para recibir grandes convenciones, espectáculos, conciertos; eventos de talla nacional e internacional que abonarán de gran manera en el turismo y en la economía de nuestro estado y de la región Sureste.

Se informó, además, que el proyecto de Expo Coahuila incluye Forum, Distrito Vaquero, Plaza de las Estrellas, Explanada 38, Domo Norte, Wine Garden Food Court, Teatro del Pueblo, Pabellón Sarape, Villas del Desierto, entre otras amenidades.

El Gobernador mencionó que se han visitado recintos similares en Estados Unidos para que el de Coahuila esté al nivel de ese tipo de proyectos, y que se pueda potenciar el turismo y promocionar a la entidad como sede de grandes eventos con instalaciones amplias, cómodas y modernas.

Agregó que esta visita es parte de las supervisiones de obras que se están llevando a cabo en todo el estado, con el objetivo de verificar los avances se den en tiempo y forma.