ADVIERTEN POSIBLE FORMACIÓN DE TORBELLINO O TORNADO EN ACUÑA

Protección Civil exhorta a la población a resguardarse y mantenerse atenta a los avisos oficiales

Acuña, Coahuila de Zaragoza; 26 de mayo de 2026.– La Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, informa que el Servicio Meteorológico Nacional identificó una zona de tormenta con movimiento giratorio y desplazamiento hacia el este-noreste, la cual podría favorecer la formación de un torbellino o tornado en el municipio de Acuña.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros, acompañadas de actividad eléctrica, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento.

Asimismo, se prevén vientos sostenidos de 40 a 50 kilómetros por hora, con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en la región norte del estado. Estas condiciones incrementan el riesgo de caída de árboles, anuncios, cables eléctricos, estructuras ligeras y objetos sueltos.

Ante este escenario, la Subsecretaría de Protección Civil del Estado exhorta a la población de Acuña y municipios cercanos a mantenerse atenta a los avisos oficiales y atender las siguientes recomendaciones preventivas:

Si se encuentra en su vivienda:

• Resguárdese en la planta baja de una construcción sólida, en habitaciones interiores y lejos de ventanas.

• Cierre y asegure puertas, ventanas y toldos.

• Retire objetos que puedan desprenderse o caer a la vía pública.

• Proteja a sus animales de compañía.

• Evite salir de casa si no es necesario.

• Mantenga a la mano documentos importantes, lámparas y teléfono celular con carga.

Si se encuentra en la calle o en campo abierto:

• Busque refugio de inmediato en una construcción sólida.

• Manténgase alejado de árboles, postes, muros, cornisas, anuncios espectaculares y estructuras inestables.

• Evite resguardarse debajo de árboles, láminas, tejabanes o estructuras frágiles.

• Aléjese de cables eléctricos caídos o dañados.

Si conduce un vehículo:

• Disminuya la velocidad y mantenga las luces encendidas.

• Extreme precauciones ante posibles caídas de árboles, cables, objetos sueltos o encharcamientos.

• Evite estacionarse debajo de árboles, anuncios espectaculares o estructuras ligeras.

• Tenga precaución al circular por puentes y al rebasar vehículos de carga pesada, ya que las ráfagas de viento pueden afectar la estabilidad del vehículo.

• Si las condiciones se tornan severas, detenga la marcha en un sitio seguro y resguárdese en una construcción sólida.

Protección Civil recuerda que las condiciones de viento pueden favorecer la propagación de incendios, por lo que se pide a la población evitar fogatas, quemas de basura o cualquier tipo de fuego al aire libre.

Las autoridades estatales mantienen vigilancia permanente sobre las condiciones meteorológicas y reiteran el llamado a la ciudadanía para mantenerse informada únicamente a través de fuentes oficiales.

En caso de emergencia, comunicarse al 911.

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