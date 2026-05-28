COAHUILA EL ESTADO CON LA MAYOR COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL PAÍS: INEA

· Firma Gobierno del Estado convenio de colaboración con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 26 de mayo de 2026.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas y Armando Contreras Castillo, director general de Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la política pública de alfabetización y combate al rezago educativo mediante coordinación interinstitucional, fortaleciendo el derecho a la educación y mejorando las condiciones de vida de miles de jóvenes y adultos coahuilenses.

“Hoy reafirmamos nuestro compromiso con la educación de las y los coahuilenses. Junto con el Director Nacional del INEA, Armando Contreras y el Director del IEEA Jaime Bueno, firmamos un convenio de colaboración para seguir trabajando en equipo y ampliar las oportunidades educativas para jóvenes y adultos en todo Coahuila. Seguiremos jalando parejo para que más personas puedan concluir su educación básica y construir un mejor presente y futuro para sus familias”, puntualizó el gobernador.

El convenio tiene como objetivo sumar esfuerzos a través de los programas estatales para reducir el analfabetismo y ampliar las oportunidades para que personas jóvenes y adultas concluyan su educación básica.

Jiménez Salinas mencionó que este convenio es una muestra del trabajo en equipo que se lleva a cabo en Coahuila y que se realiza con la finalidad de llegar más lejos y de mejorar la calidad de vida de la gente.

“Este trabajo que hacemos con el INEA a nivel nacional, para lo que corresponde a Coahuila, es un gran ejemplo de trabajo, de colaboración y de coordinación”, expresó.

En este evento, se informó que en la entidad se puso en marcha la estrategia Impulso Educativo, con la que, mediante proyectos, programas y obras se fortalece la educación de nuestro estado.

Además, se dio a conocer que se impulsa un proyecto en el que las mujeres coahuilenses cursan su preparatoria o universidad sin costo alguno, con lo que se apoya en su empoderamiento.

Agradeció el esfuerzo que desde la iniciativa privada se lleva a cabo para reducir el rezago educativo, como el programa Rutas por la Educación de la Fundación Traxión.

Reconoció y agradeció el gran trabajo que realiza el equipo del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) en Coahuila, equipo muy profesional que llega a todos los rincones de Coahuila y a mucha gente.

Armando Contreras, director del INEA expresó que la atención de los jóvenes y adultos de Coahuila es una de las muchas cosas que se están haciendo muy bien entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal.

Mencionó que, a 45 años del INEA, uno de los estados en donde se ha comprometido con mucha fuerza la atención del rezago educativo, es Coahuila.

El titular del INEA destacó que el Gobernador se comprometió a estimular con un apoyo adicional a todo el personal del IEEA que cumpla las metas correspondientes en cada trimestre, y que, además, se van a rehabilitar y equipar todas las plazas comunitarias en Coahuila.

Se dio a conocer que Coahuila se encuentra en el primer lugar nacional en alfabetización, así como en rezago en primaria, y entre los mejores en rezago en secundaria.

El director del Instituto Estatal de Educación para los Adultos, Jaime Bueno Zertuche, Informó que se otorgarán becas a los usuarios que concluyan nivel en alfabetización en primaria y secundaria.

En esta firma de convenio estuvieron presentes, Javier Díaz González, presidente municipal de Saltillo; Enrique Martínez y Morales, secretario de Inclusión y Desarrollo Social; Octavio Pimentel Martínez, rector de la UAdeC; Alejandra Méndez Salorio, directora de la Fundación Traxión; Jorge Eudoro Ramos Medina, director Territorio Saltillo Grupo Traxión; Ángel Iván Juárez Gaytan, Egresado del programa.