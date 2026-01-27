Una persona en estado crítico tras recibir un disparo por parte de la Patrulla Fronteriza en Arizona (EEUU)

(EUROPA PRESS) –

Las autoridades locales estadounidenses han confirmado que un persona se encuentra en estado crítico tras recibir un disparo durante un incidente con agentes de la Patrulla Fronteriza en la localidad de Arivaca, del estado de Arizona, cercana a la frontera con México.

El distrito de Bomberos de Santa Rita ha informado de que el herido ha sido trasladado en helicóptero a un centro médico cercano tras recibir un disparo sobre las 7.30 horas (hora local) en el sur del condado de Pima, sin que por el momento hayan trascendido detalles sobre los hechos.

Las autoridades policiales del condado de Pima han abierto una investigación en colaboración con el FBI para esclarecer lo sucedido. El Departamento de Seguridad Nacional no se ha pronunciado sobre posibles agentes del orden heridos.

El pasado sábado un agente de la Patrulla Fronteriza mató al enfermero Alex Pretti mientras estaba siendo reducido durante una operación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el centro de Minneapolis, lo que ha provocado protestas de la población, ya que este incidente se suma a otros, como el de la muerte de Reneé Good el pasado 7 de enero, también tiroteada, o la detención de un niño de cinco años.