Saltillo, Coahuila de Zaragoza.- Desde Palacio de Gobierno en Saltillo, el gobernador Manolo Jiménez Salinas, acompañado por Román Alberto Cepeda González, alcalde de Torreón; el secretario de Economía, Luis Olivares Martínez; la directora de Pro Coahuila, Sofía Delgadillo; y la Presidenta del Congreso, Luz Elena Morales, anunció la llegada de la empresa Electrical Components International, en donde reiteró que en Coahuila se trabaja con voluntad y en equipo por la seguridad y el desarrollo económico.

El Mandatario estatal destacó que Coahuila tiene las principales características que un inversionista valora para invertir: estado de derecho, estabilidad laboral y seguridad; factores que impactan de manera positiva en la calidad de vida de las y los coahuilenses.

De capital estadounidense, Electrical Components International es una empresa dedicada a la producción de sistemas eléctricos de distribución, y que en su planta en La Laguna invertirá alrededor de 600 millones de pesos y generará mil 200 empleos.

Manolo Jiménez agradeció a los directivos de esta empresa por seguir confiando en Coahuila como destino de sus inversiones, y les auguró éxito en sus operaciones porque, dijo, a todas las empresas que se instalan en Coahuila les va muy bien.

“En Coahuila sabemos trabajar en equipo y somos aliados de todo aquel que quiere trabajar, emprender o invertir; aquí hemos decidido ser facilitadores y seguiremos generando las mejores condiciones para la llegada de más y mejores inversiones”, manifestó.

El Mandatario estatal reiteró su compromiso por la seguridad de Coahuila y destacó que en la entidad se trabaja con voluntad y coordinación entre todas las instituciones de seguridad municipales, estatales y federales; abundó que se trabaja bajo una sola estrategia que busca fortalecer la prevención, la proximidad, la inteligencia y la fuerza.

“Eso hoy nos permite ser el segundo estado más seguro del país; nos permite tener tres de las 15 ciudades más seguras en México: Saltillo, Piedras Negras y Torreón”, señaló.

Agregó que durante su administración se han destinado alrededor de siete mil millones de pesos al tema de seguridad, lo que ha permitido que Coahuila sume 150 mil millones de pesos en inversiones nacionales e internacionales.

Luis Olivares Martínez, secretario de Economía mencionó que Electrical Components International llega a Torreón porque en Coahuila hay rumbo, certeza y voluntad para que la cosas sucedan.

Afirmó que Torreón se ha consolidado como un punto estratégico en el mapa industrial de México, y comentó que el gobernador Manolo Jiménez ha marcado una ruta clara y firme para seguir impulsando el crecimiento económico de nuestro estado.

Por su parte Román Alberto Cepeda González, alcalde de Torreón, destacó que Coahuila y Torreón tienen las condiciones gracias a las que se pueden seguir anunciando inversiones.

Felicitó a Manolo Jiménez porque con la estrategia en seguridad trazada desde la administración estatal se pueden generar dichas condiciones desde Torreón y La Laguna.

Luis Noé González, presidente de Norteamérica, Unidad de Negocio de Transporte, de Electrical Components International, agradeció todo el apoyo que se les está brindando desde el Gobierno Estatal y el Municipio.

Expresó que es gracias a la coordinación entre Estado, Municipio, la iniciativa privada y la comunidad, permite que este tipo de proyectos se lleven a cabo.

En este evento estuvieron presentes, además, Mario Chapa del Campo, CEO Vynmsa Desarrollos; Raúl Ruiz Pérez, vicepresidente de Recursos Humano ECI; Alfredo Rodríguez González, director de Operaciones.