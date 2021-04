Tras el recorrido que se ha hecho calle por calle, casa por casa, el candidato del Partido Acción Nacional en San Juan de Sabinas, Jorge Alberto Guajardo Garza, indicó que gracias al apoyo de la gente se tiene la confianza de un rotundo triunfo el próximo 6 de junio.

“Tenemos mucha confianza en la gente, algo muy importante que ha salido de esto, es que gracias a esa cercanía y esa confianza que nos da la gente, tenemos los cortes suficientes para hacer un traje a la medida para San Juan de Sabinas, con nuestros 4 ejes rectores, la experiencia que nos ha el ya haber tenido la oportunidad de ser alcalde, y los cortes que nos da la gente con las necesidades apremiantes que tienen, tenemos listo el traje a la medida que San Juan de Sabinas necesita para salir adelante” indicó el candidato.

“La gente tiene confianza en el proyecto de todos, porque desde un principio he dicho que este no es un proyecto de una persona, este es un proyecto abierto sin distingo de colores, esa es la fortaleza que nos da la gente que nos brindan el apoyo” indicó.

“Que quien es Jorge Guajardo? Es una gente que tiene experiencia, que ya estuvo, que no ha perdido los pies de la tierra, una gente que te ve a la cara y no se agacha porque no tiene nada que ocultar, dimos lo mejor de nosotros y estamos dispuestos a sacar adelante a nuestra gente, y eso la gente lo ve en nuestra alma y en nuestros ojos” indicó.

En su recorrido por la colonia Hidalgo, Jorge Guajardo Garza siguió cosechando adeptos, lo recibieron con el cariño del amigo que en alguna ocasión hizo algo por ellos sin pedir nada a cambio, con la amistad que da el tiempo La Fuerza y la Experiencia.