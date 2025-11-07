Siguen las obras en el Municipio de Progreso

Progreso, Coahuila.- Liquín Quintanilla, Presidente Municipal de Progreso, inauguró en un día una obra de recarpeteo en la calle Progreso de la Cabecera Municipal y dio arranque a una cancha de pasto sintético en la comunidad de Minas la Luz.

Siguen llegando obras al Municipio de Progreso de la mano del joven alcalde Liquín Quintanilla que está demostrando por qué fue el alcalde más votado en porcentajes de todo el país. (un 80% de los electores)

Las obras siguen favoreciendo al municipio en todas las comunidades. Por la mañana en Minas la Luz dio arranque junto al Delegado Regional de Mejora, Federico Quintanilla Riojas, de una cancha de pasto sintético para la escuela Primaria Patricio Milmo. “Se acabó jugar en tierra” dijo Liquín Quintanilla durante la puesta en marcha de la cancha.

Ha construido plazas en el Ejido Las Iglesias y el Ejido Mexiquito. Ha remodelado la plaza del Ejido La Mota, ha construido una techumbre en el Ejido Minas de Barroterán, ha dado arranque a la construcción de la gran linea verde del Ejido Aura y está por inaugurar la remodelación del mirador de Minas la Luz… y todo en un año.

Por la tarde, ya caída la noche, inauguró en la Calle Progreso de la Cabecera Municipal, el recarpeteo de la calle con un evento en el que las familias beneficiadas mostraron su enorme alegría por esta gran obra.





Con estas acciones Liquín Quintanilla sigue firme en una administración que hasta el momento, y en solo un año, ha construido plazas en el Ejido Las Iglesias y el Ejido Mexiquito. Ha remodelado la plaza del Ejido La Mota, ha construido una techumbre en el Ejido Minas de Barroterán, ha dado arranque a la construcción de la gran linea verde del Ejido Aura y está por inaugurar la remodelación del mirador de Minas la Luz. Esto, entre otras muchas acciones, hacen de Progreso un lugar idóneo para vivir.