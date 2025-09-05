Gobernador da la bienvenida al nuevo Comandante del Ejército en Coahuila

Torreón, Coah.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas asistió a la ceremonia en la que el General de Brigada E.M. Fernando Colchado Gómez, tomó posesión del cargo de Comandante interino de la XI Región Militar, la cual abarca los estados de Coahuila y Chihuahua.

“Hoy acompañamos en su toma de protesta y le dimos la bienvenida a nuestro Estado, al C. General de Brigada E.M. Fernando Colchado Gómez, nuevo Comandante de la XI Región Militar. Aquí en Coahuila trabajamos con voluntad y coordinación con el Ejército Mexicano y las Fuerzas Armadas, siempre sumando esfuerzos para mantener la seguridad, la paz y el desarrollo de nuestro estado”, manifestó el Gobernador de Coahuila.

El General de División E.M. Francisco Jesús Leana Ojeda, Comandante del Ejército Mexicano, fue quien le dio posesión al nuevo Comandante de la XI Región Militar, quien sustituye en el cargo al General Alberto Ibarra Flores.

El General Colchado cuenta con 44 años de servicio en el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, durante los cuales ha desempeñado diversos cargos de mando y de Estado Mayor en la Secretaría de la Defensa Nacional, mandos territoriales y coordinaciones estatales de la Guardia Nacional.

Manolo Jiménez destacó la gran coordinación que se ha logrado en Coahuila con las diferentes instituciones de seguridad en la entidad, gracias a la cual nuestra entidad es hoy la tercera más segura de todo el País.

“La seguridad para nosotros es el tema más importante, y es en el que estamos participando todas y todos. Cuentan al cien por ciento con nosotros; cuentan con la comunidad de Coahuila para seguir blindando nuestro estado”, manifestó.

Recordó que Coahuila es cuna del Ejército Mexicano y que por ese motivo existe una gran conexión con esta institución, y que Coahuila es el lugar en donde los ciudadanos mejor lo califican.

“Hay una gran afinidad, hay una gran conexión, pero, sobre todo, hay un gran reconocimiento y agradecimiento, porque junto al Ejército Mexicano hemos logrado que nuestra tierra sea de las más seguras del país”, señaló.

Destacó que, además, en conjunto con el Ejército, se ha invertido en infraestructura militar, lo que fortalece la seguridad y ayuda a la entidad a mejorar sus indicadores.

“En Coahuila la fórmula mágica para mantener y mejorar nuestros indicadores en todos los temas, es el trabajo en equipo entre sociedad civil organizada, iniciativa privada, los tres órdenes de gobierno y los tres poderes del Estado; juntos impactando de manera positiva en la seguridad y en la calidad de vida de las y los coahuilenses”, mencionó.

Jiménez Salinas reiteró que la seguridad en Coahuila es oro molido, y que por eso se debe cuidar entre todas y todos, “porque sin seguridad se pierde en muchas cosas; se pierde en calidad de vida, se pierden inversiones, se pierden empleos, y se pierden la paz y la tranquilidad que entre todas y todos, por muchos años y con mucho esfuerzo, hemos logrado en todas las regiones de Coahuila”, aseveró.

El gobernador Manolo Jiménez agradeció al General Alberto Ibarra la gran labor que realizó en nuestro estado, y reiteró su voluntad y compromiso de seguir trabajando en equipo y de manera coordinada con el General Fernando Colchado Gómez así como con las fuerzas armadas, para continuar fortaleciendo el blindaje de nuestro estado y seguir cuidando a las familias coahuilenses.

En esta ceremonia de posesión de cargo estuvieron presentes, además, el General de Brigada Guardia Nacional EM José Luis Sedano Ramírez, coordinador general de la Guardia Nacional de la región Noreste; Luz Elena Morales Núñez, diputada presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila; Federico Fernández Montañez, fiscal general de Coahuila; Gilberto Loya Chávez, secretario de Seguridad Pública de Chihuahua; Hugo Gutiérrez Ramírez, secretario de Seguridad Pública de Coahuila.

Diputados federales, alcaldes y alcaldesas de Coahuila; industriales y empresarios.