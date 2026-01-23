SE REÚNE MANOLO CON EL EMBAJADOR DE ITALIA

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 21 de enero de 2026.–El gobernador Manolo Jiménez Salinas sostuvo una reunión de trabajo en el Palacio de Gobierno en Saltillo con el embajador de Italia en México, Alessandro Modiano, con el objetivo de fortalecer las relaciones de cooperación con Europa y promover a Coahuila como un estado estratégico en materia económica y turística.

Durante el encuentro, el mandatario estatal destacó las ventajas competitivas de Coahuila, como su seguridad, estabilidad, infraestructura, capital humano y ubicación estratégica, elementos que lo posicionan como un destino atractivo para la inversión extranjera y el intercambio comercial con países europeos, particularmente con Italia.

Jiménez Salinas subrayó que su gobierno impulsa una política de apertura y colaboración internacional que permita generar más oportunidades de desarrollo, empleo y crecimiento económico para las familias coahuilenses, al tiempo que fortalece la promoción turística del estado a nivel global.

Por su parte, el embajador Alessandro Modiano manifestó su interés en estrechar la relación con Coahuila y explorar áreas de cooperación en sectores productivos, culturales y turísticos, reconociendo el potencial del estado y su papel dentro del contexto económico nacional.

El gobernador reiteró que Coahuila seguirá consolidándose como un punto de encuentro para la inversión y la cooperación internacional, trabajando en unidad con aliados estratégicos para fortalecer su proyección en Europa y el mundo.