Reiteramos nuestro compromiso con las mujeres y la niñez de Coahuila: Manolo

Entrega Gobernador del Estado parque vehicular y equipamiento a la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez

Saltillo, Coah.- “Hay un gran compromiso con las mujeres de Coahuila porque para nosotros son un pilar fundamental de nuestra comunidad, y por lo que trabajamos y nos esforzamos todos los días para honrar la confianza que tuvieron en nosotros”, mencionó el gobernador Manolo Jiménez Salinas al entregar parque vehicular y equipamiento a la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez.

“Con una inversión de 28 millones de pesos seguimos fortaleciendo con vehículos y equipamiento a la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez de Coahuila. Lo cual nos ayudará a prevenir más casos de violencia y atender de una mejor manera esta causa. Seguiremos invirtiendo en prevención, seguridad y en justicia para lograr instituciones más fuertes”, destacó.

En total se entregaron 28 vehículos (nueve camionetas y 17 vehículos sedan), así como material para equipamiento de servicios periciales y equipo de cómputo.

Manolo Jiménez recordó que en su campaña hizo el compromiso de hacer un gran proyecto transversal para las mujeres de Coahuila, dentro del cual se creó la Fiscalía para las Mujeres y la Niñez, la primera fiscalía en su tipo de todo México, misma a la que se le destinó un presupuesto sin precedentes.

Comentó que, en ese sentido y derivado de múltiples acciones que se han detonado, de 2024 a 2025 se disminuyó un 50 por ciento los feminicidios en Coahuila.

“Lo que tenemos en Coahuila es grandioso y hay que cuidarlo y defenderlo a capa y espada; porque aquí tenemos instituciones sumamente fuertes. Aquí mandamos las instituciones, y eso es una garantía total para todas y todos los ciudadanos”, señaló.

Jiménez Salinas enumeró algunas de las acciones y programas que durante su administración se han detonado en favor de las mujeres, programas para fortalecer el empoderamiento de las mujeres como el de Mujeres Echadas Pa’delante, donde cursan la preparatoria y universidad de manera gratuita; proyectos de empleo y autoempleo, de capacitación en oficios, programas de crédito para emprendedoras con cero por ciento de intereses.

Además de los programas de atención a mujeres vulnerables y la familia a través del DIF Coahuila; así como la atención de la salud de las mujeres.

Convocó a todas y todos a seguir trabajando en equipo para seguir obteniendo buenos resultados, que son producto de la gran sintonía que se ha logrado entre todas las instituciones y órdenes de gobierno.

“En Coahuila tenemos mujeres extraordinarias que trabajan en nuestro gobierno y que nos mantienen en el camino correcto y en sintonía en torno a lo que es importante para ellas”, dijo.

Abundó que en Coahuila se trabaja en equipo, como un solo bloque por el bien de nuestro estado, trabajando en equipo la ciudadanía, la iniciativa privada, los organismos de la sociedad civil y los órdenes de gobierno, y que todos ponen como punto de encuentro que le vaya bien a Coahuila.

“Por eso, no es obra de la casualidad que hoy Coahuila sea uno de los mejores lugares de México para vivir con nuestras familias, y mencionó que Coahuila tiene los mejores indicadores en seguridad de los últimos 30 años”, puntualizó.

Federico Fernández Montañez, fiscal general del Estado, expresó que con la creación de la Fiscalía para las Mujeres y la Niñez, que encabeza Katy Salinas, el Gobernador del Estado inició una nueva estrategia para proteger a niñas, niños y mujeres.

“En el gobierno de Manolo Jiménez, la protección a las mujeres tiene una estrategia, la protección va dotada de instituciones, acciones concretas y recursos”, mencionó.

Agregó que para la actual administración estatal, la seguridad para niñas, niños y mujeres es una gran prioridad.

Yolanda Rodríguez Gómez, consejera interior de la embajada de España en México, reconoció las acciones que se impulsan en Coahuila para proteger a las mujeres, niñas y niños víctimas de violencia.

Mencionó que la creación de la Fiscalía para las Mujeres y la Niñez fortaleció los servicios del DIF Coahuila, tales como la atención multidisciplinaria, la protección inmediata, el acompañamiento a las víctimas, con lo que se consolida un modelo estatal que articula justicia, protección social y prevención, siendo pionero en todo el País.

En este evento acompañaron al gobernador, además, el General de División E.M. Fernando Colchado Gómez, Comandante de la XI Región Militar; Luz Elena Morales Núñez, diputada presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado; Javier Díaz González, alcalde de Saltillo; Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila; General Brigadier E.M. Juan Carlos Quiroz Muñoz, Comandante de la 6/a Zona Militar; Hugo Gutiérrez Rodríguez, secretario de Seguridad Pública; Katy Salinas Pérez, titular de la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez de Coahuila; Mayra Lucila Valdés González, secretaria de las Mujeres; Deyanira Nájera Muñoz, Directora General del CJEM Coahuila.