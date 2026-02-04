Refuerza Manolo lazos económicos y turísticos con Fort Worth, Texas

Saltillo, Coah.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas visitó la ciudad de Forth Worth, Texas, en donde tuvo productivas reuniones con funcionarios y empresarios, en las que se consolidaron compromisos de trabajo conjunto que beneficiarán a nuestro estado en temas como el económico, turístico, de servicios, entre otros.

“Seguimos construyendo alianzas para potencializar el mejor rodeo de México: el Rodeo Saltillo. Agradecemos la invitación y anfitrionía de nuestros amigos Philip Williamson, Chairman del Rodeo de Fort Worth, su esposa Jennifer e integrantes del comité organizador. De igual manera, en esta visita platicamos con la alcaldesa Mattie Parker para fortalecer los lazos económicos entre nuestro Estado y esta gran ciudad texana. Seguimos proyectando a Coahuila hacia México y el mundo”, destacó el gobernador Manolo Jiménez.

A invitación de Philip Williamson, chairman del Rodeo de Forth Worth, Manolo Jiménez asistió a este gran evento, que es uno de los más tradicionales y antiguos de Estados Unidos, para hacer alianzas entorno al Rodeo Saltillo, para consolidarlo como el mejor y el más grande de México, y llevarlo al siguiente nivel.

Jiménez Salinas informó a Philip Williamson que el Rodeo Saltillo genera una gran derrama económica y que es disfrutado por miles de visitantes de la entidad y de la región.

Además, el Mandatario coahuilense se reunió con una empresa de rodeo profesional para traer al Rodeo Saltillo un espectáculo de primer mundo y seguir enriqueciendo este gran evento para el disfrute de todos los visitantes locales, nacionales y extranjeros.

“El Rodeo Saltillo es nuestro proyecto estratégico en materia de turismo más emblemático de la región Sureste, por lo que queremos meterle con todo y consolidarlo como el mejor de México”, mencionó.

De la misma manera, Jiménez Salinas se reunió con la alcaldesa de Forth Worth, Mattie Parker, con la finalidad de fortalecer los lazos económicos, culturales y turísticos entre Coahuila y esta gran e importante ciudad texana, la cual ha tenido un gran crecimiento en los últimos años.

“En esta visita a Forth Worth nos reunimos, además, con Edward P. Bass, un importante empresario que tiene inversiones en varios sectores de la economía texana, y a quien le comentamos de los excelentes indicadores que ostenta Coahuila y que hacen de nuestro estado el mejor lugar para invertir de México”, expresó Manolo Jiménez.

Abundó que esta jornada de trabajo en Forth Worth fue muy productiva, al exponer a las personas con las que se entrevistó el potencial que tiene Coahuila en temas como la economía, el turismo, los servicios, entre otros, reuniones con las que se posicionó más a nuestro estado.

“Seguimos proyectando a Coahuila hacia México y el mundo”, comentó el gobernador Manolo Jimenez.