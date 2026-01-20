Reforzar la prevención de riesgos en guarderías, pide Jorge Valdés

Saltillo, Coah.- Con el propósito de garantizar condiciones adecuadas de seguridad para las niñas y niños del estado, y prevenir riesgos derivados del uso de calentadores y otros dispositivos durante la temporada invernal, el diputado Jorge Arturo Valdés Flores presentó un punto de acuerdo mediante el cual exhortó a la Subsecretaría de Protección Civil y a los 38 municipios del Estado, que en el ámbito de sus atribuciones y con respeto a su autonomía, informen al Congreso sobre el estado que tienen las guarderías y las estancias infantiles.

El punto de acuerdo, mismo que fue aprobado en sesión del Congreso del Estado, señala que las condiciones de seguridad de las guarderías y estancias infantiles deben ser óptimas, especialmente en temporadas donde incrementan los riesgos asociados al uso de calentadores, calefactores, dispositivos eléctricos y otros mecanismos para mitigar las bajas temperaturas.

Mencionó que en otros estados de la República hay experiencias dolorosas que demuestran que, la falta de supervisión, la ausencia de protocolos o el relajamiento en las medidas de protección civil, pueden derivar en tragedias irreparables.

Por ello, es indispensable contar con información actualizada respecto a las guarderías públicas y privadas en Coahuila, particularmente en lo referente a: medidas de prevención y combate de incendios; mantenimiento y operación de equipos de emergencia; capacitación del personal; actualización de rutas de evacuación; protocolos vigentes de respuesta ante contingencias; y, sobre la periodicidad de las verificaciones realizadas por protección civil estatal y municipal.

Valdés Flores dijo que con el inicio del invierno y las bajas temperaturas, el riesgo aumenta debido al uso de calentadores eléctricos, de gas o de combustión, lo cual obliga a reforzar la supervisión y vigilancia de estos espacios donde se concentra población infantil.