Propone Luz Elena reforma para fortalecer el cumplimiento de obligaciones alimentarias

Saltillo, Coahuila, 18 de marzo de 2026.- En favor del desarrollo pleno de niñas y niños, la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, diputada Luz Elena Morales Núñez presentó una iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Ley para la Familia de Coahuila, Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado, y la Ley del Registro Civil con el objetivo de impulsar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y ampliar el alcance del Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos.

En sesión del Congreso del Estado, la diputada mencionó que cuando estas obligaciones no se cumplen a tiempo, se generan afectaciones en aspectos básicos como la alimentación, la educación y la salud, por ello, la reforma planteada busca fortalecer la ley para que funcione mejor y responda con mayor oportunidad.

Mencionó tres aspectos principales de la propuesta: Reducir en el tiempo para actuar, ya que actualmente la ley permite que transcurra un periodo de hasta 90 días para que en un proceso judicial se pueda considerar el incumplimiento y ordenar la inscripción en el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos. Con esta reforma, se propone reducir ese plazo a 60 días, de manera que, previa determinación de la autoridad, se pueda realizar la inscripción en el registro estatal de forma más oportuna.

Otra de las propuestas es conectar el registro estatal con el registro nacional para que esta información sea clara y esté actualizada, evitando que una persona pueda evadir su responsabilidad cambiando de lugar de trabajo, de residencia o falsear información.

Asimismo, se plantea establecer como requisito en trámites ante notario público, como como la compra o venta de bienes, la presentación de un certificado que acredite que la persona que quiere hacer esa operación no es deudora morosa, también en los procedimientos de adopción, se considera esa calidad y que este sea un elemento como parte de la evaluación.

“Esta es una reforma sencilla en su planteamiento, pero con efectos importantes para actuar más rápido, contar con mejor información, y fortalecer el cumplimiento. Porque al final, detrás de cada disposición legal, hay niñas y niños que necesitan condiciones para crecer, aprender y desarrollarse plenamente. Y para ellas y ellos debe estar orientado siempre nuestro trabajo” manifestó Luz Elena Morales.