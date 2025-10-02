Austin, Texas.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas, acompañado por Javier Díaz González, alcalde de Saltillo, y Blas José Flores González, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos presentó en Austin, Texas, el Rodeo Saltillo 2025, en donde invitó a la ciudadanía texana a disfrutar de este evento insignia de su administración que se llevará a cabo del 17 al 19 de octubre.

Con la presencia de Adriana Cruz, directora de Desarrollo Económico y Turístico de Texas, así como de William Beckmann, cantante del género country que se presentará en el Rodeo Saltillo 2025, Jiménez Salinas hizo mención de los lazos que unen a estos dos estados de Estados Unidos y de México.

Indicó que con Texas, Coahuila comparte mucha de su cultura, tradiciones, gastronomía, y que se trabaja de manera estrecha en temas como turismo, economía o seguridad.

La sexta edición del Rodeo Saltillo se llevará a cabo del 17 al 19 de octubre y contará con actividades deportivas, culturales, ganaderas, gastronómicas y recreativas, y posicionará a Coahuila como referente turístico del rodeo a nivel nacional e internacional.

“Con este festival seguiremos proyectando la identidad de Saltillo, su cultura y su potencial, así como la de todo Coahuila”, indicó.

Jiménez Salinas mencionó que el Rodeo Saltillo es una gran atracción turística e invitó a todos a atestiguar la hospitalidad y la grandeza de la capital de Coahuila y del Estado en general.

Señaló que Coahuila es el segundo estado más seguro de México, y que en este tema se trabaja de manera coordinada y estrecha con el estado de Texas, así como otros temas igual de importantes como de desarrollo económico, turismo, entre otros.

Recalcó que el Rodeo Saltillo es mucho más que solo una feria: es una ventana para mostrarle al mundo que en Coahuila se tiene paz, se tiene seguridad, infraestructura y que su gente sabe hacer las cosas bien.

Blas Flores Gonzáles informó a los asistentes a esta rueda de prensa en la ciudad de Austin, que para esta edición del Rodeo Saltillo se esperan más de 60 mil asistentes y una derrama económica superior a los 100 millones de pesos, con lo que se seguirá apoyando a la economía local, a los prestadores de servicios, al comercio y al sector turístico.

Comentó que este Rodeo Saltillo viene más robusto con todas las actividades propias del rodeo, grupos musicales y eventos para toda la familia.

Flores González agregó que el Festival del Rodeo contará, entre sus actividades, con el Rodeo Nacional de Barriles, Super Bull y Rodeo de las Estrellas; Gastronomía de primer nivel con el Champion del Grill de Coahuila y Fuego en Familia; la Exposición Nacional ANGUS con 25 ganaderías y más de 200 cabezas de ganado; un Pequeño Oeste para que las niñas y los niños disfruten con actividades y juegos únicos.

Además de conciertos en el Teatro del Pueblo con agrupaciones como La Leyenda, La Arrolladora Banda Limón, Poder del Norte, El Duelo, Caballo Dorado y, por primera vez en México, William Beckmann.

Este gran evento se realizará gracias al trabajo en equipo entre empresarios, ganaderos, la sociedad civil organizada, el gobierno del estado y el municipio.

Javier Díaz González, alcalde de Saltillo en su intervención destacó las bondades y el gran potencial que tiene Saltillo en el tema turístico, así como los excelentes indicadores por los que hoy es la ciudad más competitiva del país, y la capital más segura de México.

Además, dio a conocer a los asistentes la ruta Vinos y Dinos, que muestra y combina la calidad y variedad de los vinos coahuilenses, y la riqueza paleontológica de Coahuila.

En esta presentación en Austin del Rodeo Saltillo 2025 estuvieron presentes, además, Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira; Luly López Naranjo, presidenta honoraria de DIF Saltillo; Federico Fernández Montañez, Fiscal General del Estado de Coahuila; Luis Olivares Martínez, secretario de Desarrollo Económico; Sofía Delgadillo, directora de la Oficina de Promoción Económica y Turística Pro Coahuila; Cristina Amezcua. secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos; César Iván Moreno, jefe de Gobierno y Proyectos Estratégicos de Saltillo; Lydia González, directora de Turismo de Saltillo; Gabriela Montemayor, enlace Saltillo – Texas y empresarios de Coahuila y Texas.