Inauguran el Festival del Rodeo Saltillo 2025 y se da a conocer el proyecto Expo Coahuila

Inicia el fin de semana más vaquero del año con miles de visitantes y una gran derrama económica para la Región Sureste

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 16 de octubre de 2025.-El gobernador Manolo Jiménez Salinas dio a conocer Expo Coahuila, que será un espacio de primer nivel para grandes conciertos, convenciones y exposiciones. Un proyecto histórico para atraer turismo, negocios e inversión.

El mandatario estatal, inauguró el Rodeo Saltillo 2025, evento que marca el inicio del fin de semana más vaquera del año y que posiciona a Coahuila como el epicentro nacional de la cultura, el turismo y las tradiciones del norte de México.

Acompañado por su esposa Paola López Rodríguez, del Alcalde Javier Díaz y su esposa Luly López, así como por autoridades estatales, municipales y representantes del sector turístico y empresarial, el mandatario estatal dio la bienvenida a los miles de visitantes que disfrutarán de este festival que reúne lo mejor del espíritu vaquero, la música, la gastronomía y la convivencia familiar.

Durante la inauguración, el mandatario estatal, destacó que el Rodeo Saltillo es una tradición con más de cuatro décadas que distingue a la capital coahuilense como la ciudad del mejor rodeo de México.

“Saltillo ha sido la capital del rodeo desde los años ochenta, y hoy retomamos con fuerza esta gran tradición para llevarla al siguiente nivel. Este festival representa el orgullo, la cultura y la fortaleza del norte, y es ejemplo del trabajo en equipo que impulsa el turismo, el empleo y la economía de nuestra región”, expresó.

“Saltillo ha sido la capital del rodeo desde los años ochenta, y de aquí nació el rodeo más grande en la historia del país, en la Plaza Monumental de la Ciudad de México, durante los noventas. Desde el 2018, cuando fui presidente municipal, retomamos este proyecto, y hoy en 2025 lo llevamos al siguiente nivel, con la visión de colocarlo al nivel de los rodeos de San Antonio, Fort Worth y Houston”, expresó Jiménez Salinas.

Resaltó que la edición 2025 registrará una derrama económica sin precedentes y una ocupación hotelera superior al 90 por ciento, consolidando a la capital del estado como un destino turístico y de espectáculos de primer nivel.

Puntualizó que el proyecto “Expo Coahuila”, un nuevo recinto ferial y de convenciones que fortalecerá la infraestructura turística y de negocios del estado.

“Saltillo es la capital más segura y competitiva del país; ahora vamos por convertirla también en una de las ciudades más importantes para exposiciones y convenciones”, subrayó el gobernador.

El Rodeo Saltillo 2025 se llevará a cabo del 17 al 19 de octubre, con la participación de artistas nacionales, competencias deportivas, exhibiciones ganaderas, muestras gastronómicas y actividades familiares, en un ambiente de seguridad y organización que distingue a Coahuila.

El Rodeo Saltillo 2025 combina la tradición, turismo y entretenimiento, proyectando a Coahuila como la tierra del mejor rodeo de México, donde se celebra con orgullo la identidad del norte.

CARTELERA DE ACTIVIDADES Y EVENTOS

Exposición Nacional Angus: Participan 25 ganaderías de todo el país con más de 200 cabezas de ganado.

Smoke & Grill: Campeonato de parrilleros con competencias de Rib Eye Steak, Smoked Pork Ribs, BBQ Freestyle y la categoría “Fuego en Familia”.

Wine Garden: Presentará más de 22 etiquetas de la Ruta Vinos & Dinos.

Pequeño Oeste: Espacio familiar con granja didáctica, paseo en pony, carrera de conejos, toro mecánico, talleres y juegos temáticos.

Competencias Estelares: Nacional de Barrileras, Súper Bull y Rodeo de las Estrellas.