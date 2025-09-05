Saltillo, Coah.- La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas destacó la favorable respuesta de la población coahuilense en la fase estatal de los concursos “Transparencia en Corto 2025” y “Contraloría Social 2025” que, de manera conjunta, registraron la participación de 135 proyectos.

Elma Marisol Martínez González, titular de dicha dependencia, resaltó la importancia de este tipo de certámenes ya que fomentan la participación de la sociedad civil en materia de transparencia, combate a la corrupción y manejo de los recursos públicos.

“Agradecemos a todas las agrupaciones civiles y Comités de Contraloría Social, así como a los jóvenes de 15 a 25 años, por presentar sus propuestas para contribuir así al fortalecimiento en la fiscalización y la rendición de cuentas”, resaltó, “Para el gobernador Manolo Jiménez Salinas es fundamental mantener esta colaboración con la sociedad en nuestro trabajo permanente encaminado a un uso responsable de los recursos con transparencia”.

En la XIII edición de “Transparencia en Corto” se registraron 41 cortometrajes propuestos por jóvenes de 15 a 18 años, y otros 75 videos correspondientes a la categoría de 19 a 25 años, en el que abordan los “Mecanismos de impulso a la transparencia para combatir la desinformación”.

El próximo 11 de septiembre representantes de la Secretaría de Cultura de Coahuila, del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, de la Universidad Carolina, y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila evaluarán el material audiovisual, para la selección de los ganadores que serán anunciados el 23 de septiembre.

Por lo que se refiere a la XIII edición estatal de “Contraloría Social 2025”, se tuvo la participación de 19 proyectos, 08 correspondientes a la categoría “Acciones de los Comités” y 11 de la categoría “Acciones de Vigilancia Ciudadana en la Gestión Pública”.

Integrantes del Consejo Cívico de las Instituciones de Coahuila, Universidad LaSalle, Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila y de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social ya eligieron a los ganadores, cuyos nombres también serán dados a conocer el 23 de septiembre.

La premiación de ambos concursos estatales se llevará a cabo el 09 de octubre del presente año, concluyó Elma Marisol Martínez González, secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas en la entidad.