OFICINA VERDE PRESENTA RESULTADOS 2025 Y RECONOCE A LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES

Se otorgaron 65 reconocimientos categoría Diamante, 49 Oro, 21 Plata, 6 Verde, además de 15 constancias de cumplimiento; 5 oficinas no acreditaron.

• El programa reporta un ahorro económico estimado de 19.5 millones de pesos en lo que va del año.

• Se evitó la emisión aproximada de 10,000 toneladas de CO₂, derivadas del uso eficiente de la energía.

Saltillo, Coahuila; 21 de noviembre de 2025.– “En Coahuila estamos demostrando que la sostenibilidad se construye con hechos medibles, con disciplina institucional y con participación ciudadana”, afirmó la Secretaria de Medio Ambiente, Susana Estens de la Garza, al presentar los resultados del Programa Oficina Verde correspondientes al ciclo 2025.

En la XIV edición del Programa Oficina Verde, la Secretaría recibió y evaluó un total de 161 informes enviados por las oficinas inscritas. Tras el proceso de revisión, se otorgaron 65 reconocimientos en categoría Diamante, 49 en categoría Oro, 21 en categoría Plata, 6 en categoría Verde y 15 constancias de cumplimiento; mientras que 5 oficinas no acreditaron la evaluación. De acuerdo con los reportes presentados, el programa registra un ahorro económico acumulado de 19.5 millones de pesos en lo que va del año, además de la reducción estimada de 10 mil toneladas de CO₂ asociadas al uso eficiente de la energía. Actualmente, 312 oficinas forman parte activa de esta iniciativa, con la participación de 19 municipios del estado.

La Secretaria Susana Estens destacó que estos resultados reflejan el compromiso real de instituciones públicas, escuelas, universidades, empresas y organismos sociales con la construcción de una cultura ambiental sostenida. Subrayó que cada una de las oficinas participantes ha impulsado acciones concretas para optimizar el uso de energía eléctrica, agua, combustibles y materiales consumibles, generando beneficios ambientales y económicos tangibles. Señaló también que uno de los avances más relevantes es el fortalecimiento de la segregación y aprovechamiento de residuos, lo que ha evitado que grandes volúmenes de materiales terminen en los rellenos sanitarios y ha permitido su reutilización, reciclaje o reducción.

“Reutilizar, reciclar y reducir no son solo conceptos: hoy son prácticas diarias que están transformando la manera en que operan nuestras instituciones. El cambio climático se enfrenta desde lo cotidiano, desde cada oficina que decide de manera voluntaria consumir mejor, ahorrar más y contaminar menos con mayor responsabilidad social”, afirmó.

Oficina Verde es un programa de la Secretaría de Medio Ambiente que impulsa de manera voluntaria la gestión responsable de recursos y la adopción de prácticas sustentables en oficinas públicas de todos los niveles, así como en instituciones educativas y empresas privadas. Cada año, las oficinas inscritas presentan un informe con sus estrategias y resultados, y reciben un reconocimiento conforme a su desempeño. Con ello, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de fortalecer la cultura ambiental y promover el uso eficiente de los recursos en todos los sectores de la sociedad.