NUEVO FRENTE FRÍO GENERARÁ DESCENSO DE TEMPERATURA EL FIN DE SEMANA

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 7 de octubre de 2025. – La Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, informa que este sábado un nuevo frente frío, en combinación con una vaguada polar, ingresará por la frontera norte de Coahuila, generando vientos fuertes. Su masa de aire ártica asociada provocará un marcado descenso en las temperaturas en el Estado.

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido el siguiente pronóstico general para Coahuila:

• Descenso de temperatura durante la noche y madrugada en las cinco regiones del estado, con valores de 0 a 5 °C en las zonas altas.

• Viento de 10 a 20 km/h, con rachas de 35 a 50 km/h, lo que podría ocasionar la caída de árboles, postes y estructuras ligeras. Se reitera la importancia de asegurar objetos en exteriores y extremar precauciones al conducir.

Pronóstico por región

Región Norte

• Viernes: 33 °C / 12 °C – 0% probabilidad de lluvia

• Sábado: 32 °C / 15 °C – 0% probabilidad de lluvia

• Domingo: 24 °C / 8 °C – 0% probabilidad de lluvia

• Lunes: 21 °C / 8 °C – 0% probabilidad de lluvia

Región Carbonífera

• Viernes: 34 °C / 14 °C – 5% probabilidad de lluvia

• Sábado: 35 °C / 16 °C – 0% probabilidad de lluvia

• Domingo: 25 °C / 10 °C – 0% probabilidad de lluvia

• Lunes: 22 °C / 7 °C – 0% probabilidad de lluvia

Región Centro

• Viernes: 35 °C / 16 °C – 0% probabilidad de lluvia

• Sábado: 34 °C / 15 °C – 0% probabilidad de lluvia

• Domingo: 22 °C / 10 °C – 0% probabilidad de lluvia

• Lunes: 21 °C / 9 °C – 0% probabilidad de lluvia

Región Laguna

• Viernes: 31 °C / 10 °C – 0% probabilidad de lluvia

• Sábado: 31 °C / 11 °C – 0% probabilidad de lluvia

• Domingo: 28 °C / 10 °C – 0% probabilidad de lluvia

• Lunes: 24 °C / 8 °C – 0% probabilidad de lluvia

Región Sureste

• Viernes: 29 °C / 11 °C – 0% probabilidad de lluvia

• Sábado: 29 °C / 10 °C – 0% probabilidad de lluvia

• Domingo: 22 °C / 6 °C – 5% probabilidad de lluvia

• Lunes: 19 °C / 6 °C – 0% probabilidad de lluvia

Recomendaciones ante el frío y las bajas temperaturas

• Abríguese con ropa adecuada: use varias capas, gorro, guantes y bufanda para conservar el calor corporal.

• Proteja a niños, adultos mayores y personas con salud delicada, ya que son más vulnerables al frío.

• Mantenga ventanas y puertas bien cerradas para evitar corrientes de aire.

• No encienda anafres, braseros ni carbón dentro de la vivienda, ya que pueden producir monóxido de carbono, gas que puede causar intoxicación o incluso la muerte.

• Utilice calentadores solo en espacios ventilados y en buen estado.

• Consuma bebidas calientes y alimentos nutritivos.

• Esté atento a signos de hipotermia o congelación, como piel fría, mareo, confusión o extremidades entumecidas, y busque atención médica si es necesario.

La Subsecretaría de Protección Civil del Estado mantiene vigilancia permanente sobre las condiciones meteorológicas e invita a la población a mantenerse informada únicamente a través de medios oficiales.

En caso de emergencia, llame al 911.